Всё красиво, но незаконно: аксессуары, за которые ГИБДД не только штрафует, но и снимает машину с учёта

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Вы когда-нибудь задумывались, что привычные аксессуары на вашем автомобиле могут привести к штрафу или даже снятию машины с регистрации? Некоторые популярные дополнения, такие как спойлеры, дефлекторы или наклейки на стеклах, могут вызвать интерес у сотрудников ГИБДД и привести к неприятным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Mustang Shelby GT500

Спойлеры и дефлекторы

Установка дополнительных элементов, таких как спойлеры или дефлекторы, может быть расценена как вмешательство в конструкцию автомобиля. Это требует специального разрешения и сертификации. Без соответствующих документов такие изменения считаются незаконными и могут привести к штрафам или проблемам при прохождении техосмотра.

Аксессуары на лобовом стекле

Различные наклейки, крепления для навигаторов или видеорегистраторов, установленные в зоне обзора водителя, могут ухудшать видимость и отвлекать внимание. Согласно техническому регламенту, такие аксессуары запрещены. Исключение составляет прозрачная пленка шириной до 14 см в верхней части лобового стекла. Нарушение этих правил может привести к отказу в прохождении техосмотра и штрафам.

Незаконные осветительные приборы

Установка нештатных фар, "китайского" ксенона или декоративных наклеек на фары может изменить характеристики светового потока, что опасно для всех участников движения. Такие изменения запрещены и могут привести к серьезным санкциям, включая лишение водительских прав на срок до года.

Тонировка и шторки на окнах

Слишком темная тонировка или использование шторок на передних стеклах ограничивает обзор и может стать причиной штрафа. Технический регламент четко определяет допустимый уровень светопропускания стекол, и превышение этих норм считается нарушением.

Наклейки и украшения на кузове

Различные декоративные элементы, такие как наклейки или магнитные украшения, могут быть расценены как изменение внешнего вида автомобиля, что требует соответствующего оформления. Без него такие украшения могут стать причиной штрафа или отказа в регистрации транспортного средства.

Перед установкой любых аксессуаров на автомобиль важно ознакомиться с действующими правилами и требованиями. Это поможет избежать неприятностей на дороге и сохранит ваш бюджет от неожиданных расходов.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

