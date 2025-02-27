Из-за прекращения поставок оригинальных масел даже дилеры начали применять аналоги. Важно разобраться, насколько это безопасно и какие масла подойдут без ущерба для двигателя.
Аналоги можно использовать, если они соответствуют стандартам ACEA, API, ILSAC. Некоторые производители не получают одобрения автоконцернов специально, чтобы снизить стоимость продукта.
Использование масла с неподходящей спецификацией (например, вместо ACEA C3 применять ACEA A3) в краткосрочной перспективе не повредит мотору. Но со временем это может привести к проблемам с сажевыми фильтрами, клапанами рециркуляции и нейтрализаторами. Аналоги моторных масел безопасны при правильном выборе. Главное — следить за спецификацией, а не только за брендом.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.