Оригинальные масла кончились – автолюбители готовятся к экспериментам

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Из-за прекращения поставок оригинальных масел даже дилеры начали применять аналоги. Важно разобраться, насколько это безопасно и какие масла подойдут без ущерба для двигателя.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Когда замена масла допустима

Аналоги можно использовать, если они соответствуют стандартам ACEA, API, ILSAC. Некоторые производители не получают одобрения автоконцернов специально, чтобы снизить стоимость продукта.

Чем грозит неправильный выбор

Использование масла с неподходящей спецификацией (например, вместо ACEA C3 применять ACEA A3) в краткосрочной перспективе не повредит мотору. Но со временем это может привести к проблемам с сажевыми фильтрами, клапанами рециркуляции и нейтрализаторами. Аналоги моторных масел безопасны при правильном выборе. Главное — следить за спецификацией, а не только за брендом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

