Они прячутся прямо над вами: скрытые камеры-шпионы штрафуют водителей без предупреждения

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Представьте: вы припарковались на минутку, а через несколько дней получаете "письмо счастья" с внушительным штрафом. В крупных городах России начали устанавливать новые камеры "Стрит Фалькон", замаскированные под уличные фонари и оснащённые круговым обзором на 360 градусов. Эти устройства практически незаметны и не фиксируются радар-детекторами.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дорожная камера

Особенности "Стрит Фалькон"

Незаметность: камеры маскируются под обычные уличные фонари, что делает их практически невидимыми для водителей.

Круговой обзор: устройство охватывает пространство на 360 градусов, фиксируя нарушения со всех сторон.

Автоматическая фиксация: если автомобиль остановился в запрещённом месте более чем на 10 секунд, система автоматически выписывает штраф до 5000 рублей, независимо от причины остановки.

Особое внимание уделяется зонам пешеходных переходов, трамвайных путей, выделенных полос, перекрёстков, остановок общественного транспорта, мостов, эстакад, тоннелей и мест с запрещающими знаками.

Как избежать штрафов

Будьте внимательны к дорожным знакам: всегда обращайте внимание на запрещающие знаки и разметку.

Избегайте остановок в неположенных местах: даже кратковременная остановка может привести к штрафу.

Планируйте маршрут: заранее продумывайте места для парковки и остановок.

Если вы получили штраф и считаете его несправедливым, единственный способ оспорить его — обратиться в ГАИ или суд. Однако практика показывает, что отмена таких взысканий происходит редко.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

