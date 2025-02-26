Кататься на велосипеде — удовольствие, но его перевозка на автомобиле может обернуться штрафами или даже лишением водительских прав. Эксперты NJcar объяснили, на что стоит обратить внимание.
Основные ошибки при перевозке:
Использовать сертифицированные производителем крепления, которые предусматривают перенос номерного знака. В противном случае сотрудники ГИБДД могут потребовать убрать велосипед с автомобиля прямо на месте.
Неправильное крепление велосипеда — это не просто штраф, а риск остаться без прав. Лучше заранее убедиться, что багажник соответствует требованиям.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.