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Велосипед на крыше, а права – под угрозой: хитрости безопасной перевозки

1:09
Авто

Кататься на велосипеде — удовольствие, но его перевозка на автомобиле может обернуться штрафами или даже лишением водительских прав. Эксперты NJcar объяснили, на что стоит обратить внимание.

велосипед на автомобиле
Фото: Wikipedia by Roger Tutusaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
велосипед на автомобиле

Основные ошибки при перевозке:

  • Крепление на крыше - если конструкция автомобиля не рассчитана на установку багажника, потребуется регистрация изменений в ГИБДД. Без этого возможен штраф 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).
  • Крепление на задней двери - если велосипед закрывает номерной знак, это может квалифицироваться как преднамеренное нарушение (ст. 12.2.2 КоАП РФ), за что грозит лишение прав.

Как избежать проблем

Использовать сертифицированные производителем крепления, которые предусматривают перенос номерного знака. В противном случае сотрудники ГИБДД могут потребовать убрать велосипед с автомобиля прямо на месте.

Неправильное крепление велосипеда — это не просто штраф, а риск остаться без прав. Лучше заранее убедиться, что багажник соответствует требованиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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