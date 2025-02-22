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Ваш автомобиль может стать ловушкой в ДТП — проверьте, не в списке ли он

2:54
Авто

Задумывались ли вы, что некоторые популярные автомобили могут представлять серьёзную опасность для водителя и пассажиров при аварии? Несмотря на постоянное совершенствование систем безопасности, определённые модели известных брендов имеют повышенный риск для жизни при ДТП. 

Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попавшая в ДТП женщина говорит по телефону

Исторический контекст

В начале развития автомобилестроения безопасность не была приоритетом. До середины XX века машины не оснащались подушками безопасности, ремнями или ABS. В результате даже незначительные аварии часто приводили к трагическим последствиям. С ростом числа ДТП автопроизводители и власти начали уделять больше внимания безопасности, внедряя краш-тесты и улучшая конструкции автомобилей.

LADA (ВАЗ)

Модели ВАЗ-2109, ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ОКА и LADA Priora считаются одними из самых опасных отечественных автомобилей. В серьёзных авариях на этих машинах смертность достигает 7%. Особенно выделяется ОКА: из-за своих компактных размеров при столкновении с крупными транспортными средствами шансы на выживание минимальны.

Хотя производство LADA Priora прекращено, на дорогах всё ещё много этих автомобилей, и на вторичном рынке доступно более 5 тысяч экземпляров.

Toyota

Несмотря на репутацию надёжных автомобилей, некоторые модели Toyota, особенно старые, имеют низкие показатели безопасности. Например, в Toyota Corolla предыдущих поколений при лобовых столкновениях наблюдается высокая вероятность серьёзных травм из-за недостаточной защиты пассажиров.

Hyundai и Kia

Модели начального уровня, такие как Hyundai Accent и Kia Rio, из-за экономии на материалах и технологиях безопасности, показывают посредственные результаты в краш-тестах. При боковых ударах эти автомобили не всегда обеспечивают должную защиту, что увеличивает риск травм.

Renault

Renault Logan, популярный благодаря своей доступности, имеет простую конструкцию, что отражается на безопасности. В некоторых тестах выявлено, что при боковых столкновениях защита водителя и пассажиров оставляет желать лучшего.

ГАЗ

Коммерческие автомобили, такие как ГАЗель, часто используются в бизнесе. Однако их конструкция и уровень безопасности не всегда соответствуют современным стандартам, что повышает риск при ДТП.

При выборе автомобиля важно учитывать не только его стоимость и внешний вид, но и показатели безопасности. Регулярные краш-тесты и рейтинги помогают определить, какие модели обеспечат лучшую защиту для вас и ваших близких.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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