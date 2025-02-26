Купил – покрасил, продал – перекрасил: авто, которые гниют мгновенно

Городская среда, реагенты и влага ускоряют процесс ржавления кузова. Несмотря на защитные покрытия, некоторые модели особенно подвержены коррозии. Эксперты NJcar составили список автомобилей, владельцы которых чаще жалуются на проблемы с кузовом.
Кто попал в антирейтинг?:
Даже надёжные автомобили могут страдать от слабой защиты кузова. При выборе подержанной машины из этого списка стоит тщательно проверять её на наличие коррозии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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