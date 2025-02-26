Купил – покрасил, продал – перекрасил: авто, которые гниют мгновенно

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Городская среда, реагенты и влага ускоряют процесс ржавления кузова. Несмотря на защитные покрытия, некоторые модели особенно подвержены коррозии. Эксперты NJcar составили список автомобилей, владельцы которых чаще жалуются на проблемы с кузовом.

Фото: Wikipedia by P.A.J., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Opel Astra J

Кто попал в антирейтинг?:

Daewoo Nexia (1994-2016) — бюджетный седан, известный своим слабым антикоррозийным покрытием. Ржавчина появлялась уже через 2-3 года эксплуатации.

(1994-2016) — бюджетный седан, известный своим слабым антикоррозийным покрытием. Ржавчина появлялась уже через 2-3 года эксплуатации. Lifan X60 - коррозия замечалась ещё на стоянках дилеров. Владельцы китайского кроссовера массово жалуются на качество металла.

- коррозия замечалась ещё на стоянках дилеров. Владельцы китайского кроссовера массово жалуются на качество металла. Opel Astra (2008-2012) — проблемные места: колёсные арки, днище и капот, где коррозия начинала проявляться спустя пару лет.

(2008-2012) — проблемные места: колёсные арки, днище и капот, где коррозия начинала проявляться спустя пару лет. Mazda 6 (GG) — несмотря на японское качество, кузов страдает из-за экономии на стали и окраске, из-за чего владельцам приходится бороться с ржавчиной.

Даже надёжные автомобили могут страдать от слабой защиты кузова. При выборе подержанной машины из этого списка стоит тщательно проверять её на наличие коррозии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

