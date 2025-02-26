Ходят вечно, как самураи: самые крепкие японские машины

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Японские машины давно завоевали репутацию надёжных и долговечных. Consumer Reports и J. D. Power составили рейтинг лучших моделей, которые продолжают подтверждать этот статус.

Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Toyota Camry

Лидеры среди надёжных авто:

Mazda MX-5 Miata - легендарный родстер, который радует водителей уже три десятилетия. Надёжность и удовольствие от вождения сделали его лучшим в своём классе.

- легендарный родстер, который радует водителей уже три десятилетия. Надёжность и удовольствие от вождения сделали его лучшим в своём классе. Lexus ES - один из самых популярных автомобилей премиального сегмента, который с 90-х годов остаётся эталоном долговечности.

- один из самых популярных автомобилей премиального сегмента, который с 90-х годов остаётся эталоном долговечности. Toyota Camry - настоящая легенда, признанная во всём мире. В рейтинге J. D. Power получила 82 из 100 баллов за надёжность.

- настоящая легенда, признанная во всём мире. В рейтинге J. D. Power получила 82 из 100 баллов за надёжность. Subaru Outback - надёжный универсал с высокой проходимостью. Несмотря на небольшие проблемы в 2011–2013 годах, модель получила высокие оценки в рейтингах J. D. Power и Consumer Reports.

- надёжный универсал с высокой проходимостью. Несмотря на небольшие проблемы в 2011–2013 годах, модель получила высокие оценки в рейтингах J. D. Power и Consumer Reports. Honda Accord - вечный конкурент Toyota Camry. За последние пять лет его средний рейтинг надёжности составил 82 из 100 возможных баллов.

Эти модели уже много лет доказывают, что японские автомобили — эталон надёжности. Они остаются лучшим выбором для тех, кто ищет беспроблемную машину на долгие годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

