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Ходят вечно, как самураи: самые крепкие японские машины

1:29
Авто

Японские машины давно завоевали репутацию надёжных и долговечных. Consumer Reports и J. D. Power составили рейтинг лучших моделей, которые продолжают подтверждать этот статус.

Toyota Camry
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota Camry

Лидеры среди надёжных авто:

  • Mazda MX-5 Miata - легендарный родстер, который радует водителей уже три десятилетия. Надёжность и удовольствие от вождения сделали его лучшим в своём классе.
  • Lexus ES - один из самых популярных автомобилей премиального сегмента, который с 90-х годов остаётся эталоном долговечности.
  • Toyota Camry - настоящая легенда, признанная во всём мире. В рейтинге J. D. Power получила 82 из 100 баллов за надёжность.
  • Subaru Outback - надёжный универсал с высокой проходимостью. Несмотря на небольшие проблемы в 2011–2013 годах, модель получила высокие оценки в рейтингах J. D. Power и Consumer Reports.
  • Honda Accord - вечный конкурент Toyota Camry. За последние пять лет его средний рейтинг надёжности составил 82 из 100 возможных баллов.

Эти модели уже много лет доказывают, что японские автомобили — эталон надёжности. Они остаются лучшим выбором для тех, кто ищет беспроблемную машину на долгие годы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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