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Почему права могут стать недействительными — важная информация для всех за рулем

3:10
Авто

В 2025 году российским водителям предстоит обратить особое внимание на состояние своих водительских удостоверений. Срок действия прав составляет 10 лет, и управление транспортным средством с просроченным удостоверением запрещено. Нарушение этого правила влечет за собой серьезные последствия. 

Штрафы за управление с просроченными правами

Согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем с недействительным или просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Размер штрафа определяется инспектором на месте. Кроме того, транспортное средство может быть эвакуировано на штрафстоянку, расходы за транспортировку и хранение автомобиля ложатся на владельца.

Автоматическое продление прав и необходимость замены

В 2022 году, в связи с пандемией, правительство РФ автоматически продлило срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2022 и 2023 годах, на три года. Таким образом, права, срок которых истекал в 2022 году, действительны до 2025 года. Однако повторного продления не предусмотрено, и водителям необходимо заменить такие удостоверения до конца 2025 года.

Порядок замены водительского удостоверения

Для замены просроченных или истекающих водительских прав необходимо:

  1. Пройти медицинскую комиссию: обратиться в лицензированное медицинское учреждение для получения соответствующей справки.

  2. Оплатить государственную пошлину: ее размер составляет 2 000 рублей. При оплате через портал "Госуслуги" предоставляется скидка 30%.

  3. Подать заявление: это можно сделать через портал "Госуслуги", в МФЦ или непосредственно в подразделении ГИБДД.

После подачи всех необходимых документов новое удостоверение будет выдано в установленный срок.

Ответственность за передачу управления лицу с просроченными правами

Владельцы транспортных средств должны быть внимательны при передаче управления своим автомобилем. Если собственник доверяет управление лицу с просроченным водительским удостоверением, ему грозит штраф в размере 30 000 рублей. Это нарушение также подпадает под действие статьи 12.7 КоАП РФ.

Рекомендации для водителей

  • Регулярно проверяйте срок действия ваших водительских прав, чтобы избежать неприятностей на дороге.

  • Планируйте замену удостоверения заранее, особенно учитывая возможные очереди в государственных учреждениях.

  • Не передавайте управление своим автомобилем лицам с недействительными или просроченными правами, чтобы избежать штрафных санкций.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать административных наказаний и обеспечит безопасность на дорогах.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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