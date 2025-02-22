Почему права могут стать недействительными — важная информация для всех за рулем

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В 2025 году российским водителям предстоит обратить особое внимание на состояние своих водительских удостоверений. Срок действия прав составляет 10 лет, и управление транспортным средством с просроченным удостоверением запрещено. Нарушение этого правила влечет за собой серьезные последствия.

Штрафы за управление с просроченными правами

Согласно части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем с недействительным или просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Размер штрафа определяется инспектором на месте. Кроме того, транспортное средство может быть эвакуировано на штрафстоянку, расходы за транспортировку и хранение автомобиля ложатся на владельца.

Автоматическое продление прав и необходимость замены

В 2022 году, в связи с пандемией, правительство РФ автоматически продлило срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2022 и 2023 годах, на три года. Таким образом, права, срок которых истекал в 2022 году, действительны до 2025 года. Однако повторного продления не предусмотрено, и водителям необходимо заменить такие удостоверения до конца 2025 года.

Порядок замены водительского удостоверения

Для замены просроченных или истекающих водительских прав необходимо:

Пройти медицинскую комиссию: обратиться в лицензированное медицинское учреждение для получения соответствующей справки. Оплатить государственную пошлину: ее размер составляет 2 000 рублей. При оплате через портал "Госуслуги" предоставляется скидка 30%. Подать заявление: это можно сделать через портал "Госуслуги", в МФЦ или непосредственно в подразделении ГИБДД.

После подачи всех необходимых документов новое удостоверение будет выдано в установленный срок.

Ответственность за передачу управления лицу с просроченными правами

Владельцы транспортных средств должны быть внимательны при передаче управления своим автомобилем. Если собственник доверяет управление лицу с просроченным водительским удостоверением, ему грозит штраф в размере 30 000 рублей. Это нарушение также подпадает под действие статьи 12.7 КоАП РФ.

Рекомендации для водителей

Регулярно проверяйте срок действия ваших водительских прав, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Планируйте замену удостоверения заранее, особенно учитывая возможные очереди в государственных учреждениях.

Не передавайте управление своим автомобилем лицам с недействительными или просроченными правами, чтобы избежать штрафных санкций.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать административных наказаний и обеспечит безопасность на дорогах.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

