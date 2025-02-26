Светодиодные фары: преимущества и подводные камни LED-оптики

LED-оптика перестала быть привилегией премиальных автомобилей и теперь устанавливается даже на массовые модели, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Однако у этой технологии есть не только преимущества, но и недостатки.
Почему светодиоды так популярны?:
В чём подвох?:
Светодиоды улучшают видимость и экономят энергию, но их ремонт дорог и сложен. Выбирая автомобиль с LED-оптикой, стоит учитывать возможные затраты на замену.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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