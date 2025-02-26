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Кроссоверы, которые переживут вас: рейтинг самых надежных моторов

1:56
Авто

Кроссоверы продолжают доминировать на рынке, но не все из них могут похвастаться долговечностью двигателей. Эксперты Consumer Reports и Edmunds назвали модели с самыми надёжными моторами, а NJcar выбрал те, что можно найти на российском вторичном рынке.

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

Топ-6 кроссоверов с безупречными моторами

Все эти модели получили 5 из 5 баллов за надёжность:

  • Toyota RAV4 (2012) — 2.5-литровый 4-цилиндровый двигатель (179 л. с.), один из самых удачных в линейке.
  • Honda CR-V (2016) — 2.4-литровый мотор (188 л. с.), прямой конкурент RAV4.
  • Nissan Murano (2014) — 3.5-литровый V6 (249 л. с.), славится долговечностью.
  • Lexus RX 350 (2009) — 3.5-литровый V6 (277 л. с.), практически неубиваемый.
  • Mazda CX-5 (2015) — 2-литровый атмосферный мотор (150 л. с.), признанный самым надёжным среди аналогов.
  • Toyota Highlander (2008) — 3.5-литровый V6 (273 л. с.), технически схож с двигателем Lexus RX.

Кто немного уступает

Subaru Crosstrek/XV (2019) с 2-литровым оппозитным мотором (150 л. с.) набрал 4 из 5 баллов. Он очень надёжен, но уступает конкурентам по динамике.

Эти модели с проверенными двигателями — отличный выбор для вторичного рынка. Они не только надёжны, но и обеспечивают высокий ресурс без неожиданных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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