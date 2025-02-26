Кроссоверы, которые переживут вас: рейтинг самых надежных моторов

Кроссоверы продолжают доминировать на рынке, но не все из них могут похвастаться долговечностью двигателей. Эксперты Consumer Reports и Edmunds назвали модели с самыми надёжными моторами, а NJcar выбрал те, что можно найти на российском вторичном рынке.
Все эти модели получили 5 из 5 баллов за надёжность:
Subaru Crosstrek/XV (2019) с 2-литровым оппозитным мотором (150 л. с.) набрал 4 из 5 баллов. Он очень надёжен, но уступает конкурентам по динамике.
Эти модели с проверенными двигателями — отличный выбор для вторичного рынка. Они не только надёжны, но и обеспечивают высокий ресурс без неожиданных проблем.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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