Перевозка этих вещей может превратить обычную поездку в криминальную историю

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2:15
Авто

Перевозка определенных предметов в багажнике автомобиля может привести к серьезным проблемам с законом. Чтобы избежать штрафов, конфискаций или даже ареста, важно знать, какие вещи нельзя транспортировать без специального разрешения.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

1. Химические и взрывоопасные вещества

В багажнике запрещено перевозить химические реагенты, способные нанести вред человеку или окружающей среде, а также взрывчатые вещества и пиротехнику в больших количествах. Для транспортировки таких опасных грузов требуется специальное разрешение и соблюдение строгих правил. Кроме того, перевозка газовых баллонов, не соответствующих установленным стандартам, также запрещена.

2. Алкоголь

Перевозка алкогольной продукции допускается только в объеме до 10 литров. Если объем превышает эту норму, необходимо иметь специальное разрешение, подтверждающее легальность транспортировки. Нарушение этих правил может привести к штрафу и конфискации алкоголя.

3. Опасные грузы

К опасным грузам относятся медпрепараты, подлежащие контролю, аккумуляторы и легковоспламеняющиеся жидкости. Их перевозка должна соответствовать правилам ДОПОГ, а также международным и национальным стандартам. Неправильная транспортировка таких грузов может повлечь серьезные последствия.

4. Животные

Перевозка домашних животных требует соблюдения определенных норм. Животные должны находиться в специальных контейнерах, обеспечивающих их безопасность и безопасность водителя. Простое размещение питомца в багажнике недопустимо и может привести к штрафу.

5. Крупногабаритные предметы

Предметы, размеры которых превышают габариты автомобиля или ограничивают обзор водителя, запрещено перевозить без соответствующей подготовки. Неправильная транспортировка таких вещей может создать аварийную ситуацию на дороге и привести к наказанию.

Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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