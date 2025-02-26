Роботизированная КПП: когда электроника за тебя работает, но не всегда

Роботизированные коробки передач становятся всё популярнее, особенно на китайских автомобилях с турбированными двигателями. Однако у российских водителей к ним есть немало претензий.
"Роботы" бывают двух типов:
Даже современные "роботы" с двумя сцеплениями не славятся долговечностью. Пока машина на гарантии — проблем нет, но после окончания срока возможны дорогостоящие ремонты.
Если планируется покупка подержанного автомобиля с "роботом", обязательно стоит провести диагностику и проверить историю обслуживания — от этого зависит ресурс трансмиссии. Роботизированные КПП удобны, но требуют осторожного обращения. Для долгосрочного владения многие водители предпочитают классический "автомат".
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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