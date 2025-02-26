Роботизированная КПП: когда электроника за тебя работает, но не всегда

Роботизированные коробки передач становятся всё популярнее, особенно на китайских автомобилях с турбированными двигателями. Однако у российских водителей к ним есть немало претензий.

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Виды роботизированных КПП

"Роботы" бывают двух типов:

С одним сцеплением — морально устаревшие, перегреваются в пробках, дают рывки при переключении и откатываются на подъёмах.

С двумя сцеплениями (DSG, DCT) — более современные и плавные, но менее надёжные, чем классические автоматы.

Почему их не любят

Даже современные "роботы" с двумя сцеплениями не славятся долговечностью. Пока машина на гарантии — проблем нет, но после окончания срока возможны дорогостоящие ремонты.

Стоит ли покупать

Если планируется покупка подержанного автомобиля с "роботом", обязательно стоит провести диагностику и проверить историю обслуживания — от этого зависит ресурс трансмиссии. Роботизированные КПП удобны, но требуют осторожного обращения. Для долгосрочного владения многие водители предпочитают классический "автомат".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

