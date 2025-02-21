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Рассказываем, как завести машину, когда аккумулятор мёртв, а рядом никого нет

2:08
Авто

Ситуация, когда автомобиль отказывается заводиться из-за разряженного аккумулятора, знакома многим водителям, особенно с наступлением холодов.

сломанный автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сломанный автомобиль

1. Запуск с толкача

Для автомобилей с механической коробкой передач этот метод является наиболее простым и распространенным. Необходимо разогнать машину вручную до минимальной скорости, затем включить зажигание и подходящую передачу. Важно помнить, что этот способ не подходит для автомобилей с автоматической трансмиссией.

2. Использование троса или веревки

Этот метод подходит для автомобилей с механической трансмиссией и передним или задним приводом. Поднимите одно из ведущих колес, включите зажигание и установите нужную передачу. Обмотайте трос вокруг поднятого колеса и резко потяните, чтобы провернуть коленчатый вал и запустить двигатель.

3. Применение пуско-зарядного устройства

Заранее приобретенное пуско-зарядное устройство позволит избежать проблем с запуском. Подключите его к аккумулятору согласно инструкции, и даже при полной разрядке батареи ваш автомобиль заведется без труда.

4. "Прикуривание" от другого автомобиля

Этот способ требует наличия другого транспортного средства с заряженным аккумулятором. Соедините положительные клеммы обоих аккумуляторов, затем отрицательные. После успешного запуска отключайте провода в обратном порядке. Нарушение последовательности может повредить электронику автомобиля.

5. Замена аккумулятора на новый

Если предыдущие методы не помогли, наиболее надежным решением станет приобретение нового аккумулятора. Хотя это потребует финансовых затрат, вы обеспечите стабильную работу автомобиля в дальнейшем.

Регулярное обслуживание и проверка состояния аккумулятора помогут избежать неприятных ситуаций на дороге. Особое внимание уделяйте батарее в холодное время года, когда риск разрядки значительно повышается.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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