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Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент

1:31
Авто

Выбирая семейный кроссовер, важно учитывать не только комфорт и вместительность, но и надёжность. Эксперты NJcar составили рейтинг моделей, которые зарекомендовали себя лучше других.

Автомобиль Hyundai Palisade
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Hyundai Palisade

Mazda CX-9 — стиль и безопасность

Этот кроссовер привлекает элегантным дизайном, просторным салоном и хорошей управляемостью. Турбомотор 2.5 л (231 л. с.), автомат и полный привод делают его надёжным выбором. Безопасность подтверждена сертификатом Top Safety Pick.

Hyundai Palisade — простор и комфорт

Самый большой кроссовер Hyundai предлагает роскошный интерьер и богатый список опций. Доступны два двигателя: 3.5 л (249 л. с.) и 2.2-литровый дизель (202 л. с.). Palisade получил высший рейтинг Top Safety Pick+ за отличные результаты краш-тестов.

Toyota Highlander — лидер надёжности

Этот кроссовер считается эталоном в своём классе. В России доступны версии с бензиновым 3.5-литровым двигателем (249 л. с.) и экономичные гибридные модификации. В тестах IIHS Highlander получил Top Safety Pick+. Если нужен надёжный и безопасный семейный кроссовер, эти три модели — лучший выбор на российском рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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