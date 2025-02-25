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Полный привод и большой клиренс: два кроссовера, которые не страшатся бездорожья

1:14
Авто

Кроссоверы всё чаще заменяют рамные внедорожники, но их внедорожные возможности обычно оставляют желать лучшего. Однако есть исключения — Mitsubishi Outlander и Renault Duster, которые способны справляться с лёгким бездорожьем.

Mitsubishi Outlander PHEV
Фото: Wikipedia by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander — не только для асфальта

Третье поколение Outlander предлагает клиренс 215 мм и систему полного привода S-AWC, перераспределяющую крутящий момент. На бездорожье лучше всего проявляет себя версия с 227-сильным V6 и классическим автоматом.

Renault Duster — доступный проходимец

Duster второго поколения имеет клиренс 210 мм, углы въезда и съезда 30 и 33 градуса и систему 4WD LOCK с блокируемой муфтой. Его 6-ступенчатая механика с короткой первой передачей фактически заменяет понижающую передачу. Дизельный вариант с 1,6-литровым мотором — оптимальный выбор для поездок вне асфальта. Эти два кроссовера не заменят рамные внедорожники, но среди городских моделей их проходимость впечатляет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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