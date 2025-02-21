Родители спорят, ГАИ советует: где в машине самое безопасное место для ребенка

Выбор места для детского кресла — один из важнейших аспектов безопасности ребенка в автомобиле. Родители часто задаются вопросом, где его лучше разместить: за водителем, за передним пассажиром или в центре заднего сиденья? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детское кресло

За водительским сиденьем

Некоторые родители выбирают установку детского кресла за водительским сиденьем. Считается, что в случае аварии водитель инстинктивно защищает свою сторону автомобиля, что может снизить риск для ребенка.

Однако, этот вариант не всегда удобен. Если ребенок капризничает, маме или другому пассажиру сложнее до него дотянуться. Кроме того, при посадке и высадке ребёнка с этой стороны приходится открывать дверь со стороны проезжей части, что не всегда безопасно.

За передним пассажиром

Установка кресла за передним пассажиром — один из самых популярных вариантов. В этом случае ребенок находится дальше от встречного потока машин, а родителям удобнее следить за ним.

Главный плюс такого расположения — возможность безопасно высаживать ребенка на тротуар, а не на дорогу. Однако, в случае бокового удара со стороны переднего пассажира кресло может подвергнуться дополнительной нагрузке.

По центру заднего сиденья

Теоретически, самое безопасное место для установки детского кресла — центр заднего сиденья. Здесь ребенок находится максимально далеко от боковых дверей и зон возможного удара.

Но есть нюанс: далеко не во всех автомобилях в центре заднего ряда есть крепления ISOFIX или штатные ремни безопасности, подходящие для установки кресла. Если такие крепления отсутствуют, крепить кресло в центре может быть небезопасно.

Что рекомендуют инспекторы ГАИ

Специалисты советуют выбирать место для детского кресла, исходя не только из теоретических данных, но и из удобства водителя и пассажиров. Главное правило — кресло должно быть надежно закреплено, соответствовать возрасту и весу ребенка.

Перед поездкой обязательно проверьте:

Надежность крепления кресла.

Корректность фиксации ремнями безопасности или системой ISOFIX.

Отсутствие лишних предметов рядом с креслом, которые могут травмировать ребенка при резком торможении.

Безопасность детей в автомобиле — это не только правильное расположение кресла, но и внимательность водителя, соблюдение правил движения и использование ремней безопасности.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

