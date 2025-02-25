Без визы, но на ходу: как иномарки попадают в Россию через серые схемы

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Ввоз иностранных автомобилей в Россию всё больше становится "серой зоной". Производители и поставщики стараются скрывать свою причастность к поставкам, а дилеры ищут обходные пути.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Honda CRV

Как работают новые схемы

Помимо параллельного импорта, всё чаще используется метод, при котором машины оформляют через физлиц и получают Свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Этот способ позволяет избежать официальных поставок, но делает гарантию неофициальной — теперь её дают сами дилеры при условии прохождения ТО у них.

Что происходит с брендами

Некоторые китайские автопроизводители, такие как JAC и FAW, находят способ обойти санкции, заявляя, что их модели под российскими марками — это совершенно другие автомобили. Так "Москвич 3" и Lada X-Cross 5 оказываются копиями JAC JS4 и FAW Bestune T77.

Российский рынок автомобилей продолжает адаптироваться к новым условиям, а схемы ввоза становятся всё сложнее и менее прозрачными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

