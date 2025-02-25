Турбомотор и АИ-92 – как энергетик вместо хорошего кофе

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Из-за роста цен на топливо многие водители в России выбирают более дешёвый АИ-92. Но можно ли использовать его в современных турбодвигателях, если даже производитель это разрешает?

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

В чём проблема

Атмосферные моторы изначально рассчитаны на 92-й бензин, но современные турбированные двигатели изначально проектируются для работы на АИ-98 и выше. Производители адаптируют их под низкооктановое топливо, но это не значит, что оно безопасно.

Детонация — главный враг двигателя

Низкооктановый бензин не выдерживает высокой степени сжатия, что приводит к детонации. Воспламенение происходит не от свечи, а от давления, создавая ударные нагрузки на поршни и цилиндры. Даже с электронными системами зажигания полностью избежать этого невозможно.

Чем грозит длительное использование АИ-92

Турбированные моторы на 92-м бензине быстрее изнашиваются, теряют мощность и сокращают свой ресурс. Для активной езды использование низкооктанового топлива особенно опасно.

Если в турбомотор заливать АИ-92, ресурс двигателя заметно снизится. Оптимальный выбор — АИ-98 или АИ-100, которые позволят двигателю работать на полную мощность без риска детонации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

