Турбомотор и АИ-92 – как энергетик вместо хорошего кофе

Из-за роста цен на топливо многие водители в России выбирают более дешёвый АИ-92. Но можно ли использовать его в современных турбодвигателях, если даже производитель это разрешает?
Атмосферные моторы изначально рассчитаны на 92-й бензин, но современные турбированные двигатели изначально проектируются для работы на АИ-98 и выше. Производители адаптируют их под низкооктановое топливо, но это не значит, что оно безопасно.
Низкооктановый бензин не выдерживает высокой степени сжатия, что приводит к детонации. Воспламенение происходит не от свечи, а от давления, создавая ударные нагрузки на поршни и цилиндры. Даже с электронными системами зажигания полностью избежать этого невозможно.
Турбированные моторы на 92-м бензине быстрее изнашиваются, теряют мощность и сокращают свой ресурс. Для активной езды использование низкооктанового топлива особенно опасно.
Если в турбомотор заливать АИ-92, ресурс двигателя заметно снизится. Оптимальный выбор — АИ-98 или АИ-100, которые позволят двигателю работать на полную мощность без риска детонации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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