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Спидометр вместо дороги: чем грозит ограничение скорости в городах

1:24
Авто

Во многих странах активисты требуют снизить предельную скорость до 30 км/ч, утверждая, что это повысит безопасность. Однако эксперты предупреждают: такие меры могут принести больше вреда, чем пользы.

Спидометр
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Спидометр

В чём проблема

Современные автомобили не рассчитаны на слишком низкие скорости. Водители вынуждены постоянно контролировать спидометр, чаще использовать тормоза и педаль газа, что отвлекает от дорожной обстановки. Кроме того, снижение скорости может привести к увеличению числа аварий из-за потери концентрации.

Исследования и мнение экспертов

По данным Королевского университета Белфаста, анализ зон с ограничением скорости не выявил значительного снижения аварийности. Адвокат Ник Фриман утверждает, что ограничения до 30 км/ч не улучшают безопасность, а лишь усложняют движение.

Экологические последствия

Частое торможение и разгон увеличивают износ тормозных колодок и шин, что повышает выброс твёрдых частиц в воздух. Это негативно сказывается на экологии и увеличивает углеродный след.

Снижение скорости до 30 км/ч в городах не только не улучшает безопасность, но и может привести к новым проблемам, связанным с внимательностью водителей и загрязнением окружающей среды.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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