Водителям перекроют лазейку: заглушки для ремней безопасности под угрозой запрета

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В России могут запретить продажу заглушек для ремней безопасности, а также накладок и адаптеров, которые мешают их правильному использованию. Соответствующий законопроект разработали депутаты партии "Справедливая Россия — За правду" совместно с Национальным автомобильным союзом. Запрет предлагается внести в закон "О защите прав потребителей".

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ремень безопасности

По данным статистики, пишут "Известия", в 2022 году россияне потратили на покупку заглушек для ремней безопасности более 84 миллионов рублей. Продажи таких устройств выросли на треть по сравнению с 2021 годом, что говорит о высоком спросе на них. Некоторые торговые площадки уже начали борьбу с этим товаром: например, Wildberries блокирует карточки с подобной продукцией при их обнаружении.

Одновременно с этим депутаты предлагают увеличить штраф за непристёгнутый ремень безопасности с 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Ранее штрафы за отсутствие ремня или мотошлема уже повысились с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Эксперты единодушны во мнении, что продажа заглушек для ремней безопасности должна быть запрещена, поскольку эти устройства создают угрозу жизни водителей и пассажиров. Однако предложение об увеличении штрафа за непристёгнутый ремень вызывает дискуссии. Некоторые специалисты считают, что такое повышение может быть преждевременным.

Адвокат Сергей Радько обращает внимание на возможные ошибки при фиксации нарушений с помощью камер. По его словам, в некоторых ситуациях камеры не способны корректно определить, пристёгнут ли водитель. В результате могут возникнуть случаи ошибочных штрафов, которые затем бывает сложно обжаловать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

