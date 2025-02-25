Незаконная парковка и штрафы: чем рискуют водители, оставляющие машины как попало

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На переполненных парковках часто встречаются водители, которые оставляют свои машины, мешая другим. Если вас заблокировали, есть несколько способов решить проблему.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Что делать

Некоторые водители оставляют под стеклом свой номер телефона, но если контакта нет, первым делом можно попытаться привлечь внимание сработавшей сигнализацией. Однако это не всегда помогает и может привести к конфликту.

Когда обращаться в ГИБДД

Лучший вариант — позвонить в полицию. Сотрудники ГИБДД могут связаться с владельцем машины и попросить убрать авто. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы человек понял, что поступил неправильно.

Штраф за блокировку

Оставлять машину, мешая выезду других автомобилей, запрещено законом. За такое нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ). Если водитель долго не появляется, можно сфотографировать машину с разных ракурсов и подать заявление в ГИБДД.

Если вас заблокировали на парковке, не стоит терять время на попытки разбудить сигнализацию. Гораздо эффективнее вызвать полицию, которая найдёт владельца и привлечёт его к ответственности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

