Несмотря на рост популярности кроссоверов, многие российские водители продолжают выбирать седаны. Причины этого кроются в традициях, ценовой доступности и конструктивных особенностях.
Седаны в России всегда ассоциировались с успехом. В 80е годы символом власти была "Волга", позже её место заняли BMW и Mercedes. Сегодня престижные Toyota Camry, Lexus ES и BMW 5 серии продолжают оставаться выбором состоятельных водителей.
На российском рынке седаны представлены не только в премиальном сегменте, но и среди бюджетных машин. Lada Granta, Lada Vesta и их кросс-версии остаются самыми доступными автомобилями, что делает их популярными среди покупателей.
Седаны обладают лучшей аэродинамикой, зимой в их салоне теплее, а летом прохладнее. Отдельный багажник изолирует шум и запахи, чего не скажешь о кроссоверах.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.