Кроссоверы, которые россияне покупали в январе: рейтинг самых популярных SUV

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1:19
Авто

Российский авторынок начал год с роста: продажи новых легковых авто увеличились на 11%, достигнув 89 072 штук. В сегменте кроссоверов и внедорожников происходят перестановки, и лидерство Haval Jolion уже не выглядит таким уверенным.

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

Кто в топе

Haval Jolion остаётся первым, но его продажи упали на 5% (4 139 авто). Почти вплотную к нему приблизился Chery Tiggo 7 Pro Max, прибавивший 23% (4 043 проданных машины). Замыкает тройку Lada Niva Travel (3 100 штук, -4%).

На четвёртом месте Chery Tiggo 4 Pro с ростом в 9% (2 822 авто). Lada Niva Legend потеряла 17% продаж (2 779 штук). Geely Monjaro сохранил шестое место, несмотря на падение на 37% (2 309 машин). Haval M6 замкнул рейтинг, увеличив продажи на 10% (2 307 авто).

Рынок меняется, и Chery Tiggo 7 Pro Max уже угрожает Haval Jolion. Если тенденция сохранится, в следующем месяце лидер может смениться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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