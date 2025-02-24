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Двигатели нового поколения: задиры идут в комплекте

1:16
Авто

Задиры в цилиндрах — одна из самых неприятных проблем современных двигателей, которая снижает их ресурс и приводит к дорогостоящему ремонту. Если раньше такие дефекты встречались редко, то сегодня они стали практически нормой.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

В чём причина

Современные моторы проектируются с учётом требований по снижению массы и выбросов, но это негативно влияет на их долговечность. Производители намеренно уменьшают ресурс двигателей до 150-200 тысяч километров, используя облегчённые поршни и алюминиевые блоки цилиндров. Это снижает вес, улучшает экономичность, но делает моторы более уязвимыми к перегреву.

Чем опасны катализаторы

Дополнительную угрозу создаёт система рециркуляции выхлопных газов. Когда катализатор начинает разрушаться, частицы керамики попадают в цилиндры, превращаясь в абразив. Это ускоряет износ стенок и приводит к образованию задиров.

Современные моторы мощнее и экономичнее, но за это приходится платить сниженным сроком службы. Перегрев, малые тепловые зазоры и катализаторы, разрушающие цилиндры, превращают новые двигатели в расходный материал.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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