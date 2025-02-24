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АКПП сдаёт позиции: как роботы и вариаторы завоевали рынок

1:11
Авто

Гидромеханические АКПП долгое время считались эталоном надёжности, но сегодня всё больше производителей отдают предпочтение роботам и вариаторам. Это связано не только с экономией на комплектующих, но и с экологическими требованиями.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Что изменилось

В начале 2000-х роботы и вариаторы были "сырыми" — медленно переключали передачи и часто ломались, что заставило водителей ценить проверенные АКПП. Однако со временем новые технологии сделали их более надёжными, а производители стали активно внедрять их в свои модели.

Почему производители отказались от АКПП

Дело не только в снижении себестоимости. Роботы и вариаторы расходуют меньше топлива, что делает их более привлекательными с точки зрения экологии. А ещё они требуют дорогостоящего обслуживания, что приносит производителям дополнительную прибыль.

Классические автоматы постепенно исчезают, уступая место трансмиссиям, которые дешевле в производстве, но дороже в обслуживании. Для водителей это означает выбор между комфортом и затратами на ремонт в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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