Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги

Аккумулятор — не просто источник энергии, а важная часть автомобиля, особенно зимой. Когда приходит время его менять, многие магазины предлагают скидку за сдачу старого, но далеко не все водители пользуются этим предложением.
Автомагазины зарабатывают не только на продаже новых аккумуляторов, но и на сдаче старых в переработку. Однако автовладельцы могут получить больше, если сдадут АКБ напрямую в пункты приёма, где цена может быть на 25-30% выше.
Некоторые аккумуляторы после небольшого обслуживания способны прослужить ещё пару сезонов. Их охотно покупают на авторынках или перепродают в автомагазинах, а это ещё один способ получить прибыль.
Прежде чем сдавать аккумулятор в магазин ради скидки, стоит проверить другие варианты — возможно, он ещё кому-то пригодится, или же его можно сдать дороже.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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