Как правильно избавиться от старого АКБ и не потерять деньги

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Авто

Аккумулятор — не просто источник энергии, а важная часть автомобиля, особенно зимой. Когда приходит время его менять, многие магазины предлагают скидку за сдачу старого, но далеко не все водители пользуются этим предложением.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

В чём подвох

Автомагазины зарабатывают не только на продаже новых аккумуляторов, но и на сдаче старых в переработку. Однако автовладельцы могут получить больше, если сдадут АКБ напрямую в пункты приёма, где цена может быть на 25-30% выше.

Альтернативный вариант

Некоторые аккумуляторы после небольшого обслуживания способны прослужить ещё пару сезонов. Их охотно покупают на авторынках или перепродают в автомагазинах, а это ещё один способ получить прибыль.

Прежде чем сдавать аккумулятор в магазин ради скидки, стоит проверить другие варианты — возможно, он ещё кому-то пригодится, или же его можно сдать дороже.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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