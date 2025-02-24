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Скрип дверей в машине: простой способ избавиться от раздражающего звука

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Авто

Скрип ограничителей дверей может свести с ума любого водителя. Многие пытаются решить проблему с помощью WD-40 или силиконовой смазки, но это либо временный эффект, либо вред для механизма.

дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
дверь автомобиля

Почему стандартные решения не работают

Силиконовая смазка быстро стирается, а WD-40 вообще не подходит для таких деталей. Литол и другие густые смазки тоже не выход — они притягивают грязь и превращаются в абразив.

Простое решение под рукой

Обычное детское мыло с нейтральным pH оказывается неожиданно эффективным. Достаточно очистить ограничители дверей, натереть их мылом и несколько раз открыть-закрыть дверь. Такой способ обеспечивает долговременную защиту и не требует затрат.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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