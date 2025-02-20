Одна ошибка в интернете — и вы без машины: почему владельцы в зоне риска

Мошенники нашли новый способ отъема автомобилей, используя сервис Госуслуг. Пока в российском законодательстве нет запрета на онлайн-сделки с транспортными средствами, владельцы автомобилей остаются беззащитными перед преступниками. Об этом в интервью изданию "За рулем" рассказал автоэксперт Владимир Сажин.
По словам эксперта, аферисты используют цифровые сервисы, чтобы переоформлять машины без ведома владельцев.
"Теперь они добрались до сайта Госуслуг, и в один прекрасный момент можно лишиться своего автомобиля, даже не зная об этом. Онлайн-услуги, такие как оформление договоров купли-продажи и переоформление имущества, безусловно, удобны, но этим инструментом активно пользуются мошенники. И все-таки нужно себя оградить", — отмечает Сажин.
В отличие от недвижимости, где владелец может наложить запрет на онлайн-сделки через Росреестр, с автомобилями такой защиты пока нет.
"Если стоит подпись, пусть даже электронная, сделка считается действительной. Потом вашу машину могут даже в залог поставить, и вы об этом узнаете, когда будет уже поздно. И дело не только в договорах купли-продажи. Важно понимать, что договоренности могут быть устными, а отмены сделки на Госуслугах до сих пор нет", — поясняет эксперт.
Сажин советует следовать базовым мерам безопасности:
По мнению автоэксперта "За рулем", государству необходимо срочно внести изменения в законодательство, чтобы сделать онлайн-сделки с автомобилями безопасными. Пока этого не произошло, владельцам машин стоит быть особенно осторожными и контролировать свои данные.
Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):
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