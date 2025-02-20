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Одна ошибка в интернете — и вы без машины: почему владельцы в зоне риска

2:15
Авто

Мошенники нашли новый способ отъема автомобилей, используя сервис Госуслуг. Пока в российском законодательстве нет запрета на онлайн-сделки с транспортными средствами, владельцы автомобилей остаются беззащитными перед преступниками. Об этом в интервью изданию "За рулем" рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Диагностика автомобиля
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Диагностика автомобиля

Как можно потерять машину, даже не подозревая об этом

По словам эксперта, аферисты используют цифровые сервисы, чтобы переоформлять машины без ведома владельцев.

"Теперь они добрались до сайта Госуслуг, и в один прекрасный момент можно лишиться своего автомобиля, даже не зная об этом. Онлайн-услуги, такие как оформление договоров купли-продажи и переоформление имущества, безусловно, удобны, но этим инструментом активно пользуются мошенники. И все-таки нужно себя оградить", — отмечает Сажин.

Почему автомобили уязвимы для мошенничества

В отличие от недвижимости, где владелец может наложить запрет на онлайн-сделки через Росреестр, с автомобилями такой защиты пока нет.

"Если стоит подпись, пусть даже электронная, сделка считается действительной. Потом вашу машину могут даже в залог поставить, и вы об этом узнаете, когда будет уже поздно. И дело не только в договорах купли-продажи. Важно понимать, что договоренности могут быть устными, а отмены сделки на Госуслугах до сих пор нет", — поясняет эксперт.

Как защитить себя

Сажин советует следовать базовым мерам безопасности:

  • Не передавать коды из СМС третьим лицам, даже если звонящий представляется сотрудником службы поддержки.
  • Не подписывать документы без уверенности в их содержании.
  • Регулярно проверять свой профиль на Госуслугах на предмет подозрительных действий.
  • При взломе личного кабинета сразу обращаться в полицию, чтобы можно было доказать факт мошенничества.

По мнению автоэксперта "За рулем", государству необходимо срочно внести изменения в законодательство, чтобы сделать онлайн-сделки с автомобилями безопасными. Пока этого не произошло, владельцам машин стоит быть особенно осторожными и контролировать свои данные.

Уточнения

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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