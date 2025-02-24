Как бесплатно прокатиться на эвакуаторе: самые частые парковочные ошибки

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Парковка в местах, кажущихся удобными, может привести к неожиданным штрафам. Многие водители не обращают внимания на детали, но именно они определяют, законна ли стоянка.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Ошибки, ведущие к штрафу

Частая ошибка — парковка "ёлочкой" в кармане без разметки. Если знаков нет, машину нужно ставить только параллельно бордюру, иначе штраф составит до 2000 рублей. Опасно оставлять авто и на тротуаре, даже если колесо касается края — это нарушение, за которое в крупных городах могут эвакуировать машину.

Другой распространённый штраф — за парковку у бордюра, если до разделительной полосы остаётся менее 3 метров. Такое расположение мешает движению, а в Москве и Санкт-Петербурге за это можно получить штраф до 3000 рублей.

Особые запреты

Нельзя парковаться ближе 5 метров к перекрёсткам и въездам во дворы — это создаёт аварийные ситуации. Также с 2023 года запрещена стоянка на островках безопасности. При нарушении штраф составит 500 рублей.

Отдельно стоит помнить о зонах общественного транспорта. Парковка ближе 15 метров к остановке приведёт не только к штрафу, но и к эвакуации.

Как избежать штрафов

Простое правило: обращать внимание на знаки, разметку и минимальные расстояния. Соблюдение этих требований поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить бюджет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

