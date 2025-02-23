Привычный аксессуар для водителей хотят сделать незаконным

Популярные заглушки и накладки для ремней безопасности могут исчезнуть из продажи в России. Законодатели намерены запретить эти аксессуары из-за их опасности для водителей и пассажиров.
В последние годы такие устройства стали особенно популярны. Они позволяют отключать сигнал о непристёгнутом ремне, создавая ложное ощущение комфорта. Однако, по мнению экспертов, это не просто удобство, а прямая угроза безопасности.
Если закон примут, продажа заглушек будет нарушением, а водителям, использующим их, придётся расстаться с привычным "лайфхаком". Водителей ждёт ужесточение контроля за соблюдением правил безопасности, ведь ремень — это не просто формальность, а реальная защита в случае аварии.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.