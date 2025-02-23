Привычный аксессуар для водителей хотят сделать незаконным

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Популярные заглушки и накладки для ремней безопасности могут исчезнуть из продажи в России. Законодатели намерены запретить эти аксессуары из-за их опасности для водителей и пассажиров.

Фото: Freepik by yanalya is licensed under Рublic domain ремень безопасности

Почему заглушки хотят запретить

В последние годы такие устройства стали особенно популярны. Они позволяют отключать сигнал о непристёгнутом ремне, создавая ложное ощущение комфорта. Однако, по мнению экспертов, это не просто удобство, а прямая угроза безопасности.

Какие изменения планируют внести

Запрет продажи аксессуаров, имитирующих работу ремня безопасности.

Включение данного запрета в закон "О защите прав потребителей".

Ужесточение штрафов за езду с непристёгнутым ремнём.

Если закон примут, продажа заглушек будет нарушением, а водителям, использующим их, придётся расстаться с привычным "лайфхаком". Водителей ждёт ужесточение контроля за соблюдением правил безопасности, ведь ремень — это не просто формальность, а реальная защита в случае аварии.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

