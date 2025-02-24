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Как случайно украсть заправочный пистолет и остаться с правами

2:10
Авто

Оторванный заправочный пистолет на АЗС — проблема, с которой сталкиваются куда чаще, чем кажется. Чаще всего причина проста — невнимательность водителя. Один звонок, одно важное сообщение — и вот машина уже трогается с места, а пистолет остаётся в баке. Хорошо, если водитель заметил это сразу. Но бывают случаи, когда люди проезжают километры с торчащей деталью, пока кто-то не обратит на это внимание. Что делать, если это произошло с вами?

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Главное — не паниковать

Работники АЗС сталкиваются с этим регулярно, и в большинстве случаев это не катастрофа. Однако важно помнить, что с юридической точки зрения такой инцидент приравнивается к ДТП. А это значит, что последствия могут быть куда серьёзнее, если не действовать правильно. Главное правило — не уезжать с места происшествия. Это может быть расценено как оставление места ДТП, что грозит не только штрафом, но и лишением прав.

Что делать

Первый шаг — остановиться и позвать сотрудника заправки. Если вы заметили проблему уже после выезда, немедленно возвращайтесь. После этого нужно вызвать ГАИ — без этого страховая не возместит ущерб. Важно знать: современные заправочные станции оборудованы разрывными муфтами, которые предотвращают утечку топлива и защищают оборудование от серьёзных повреждений. Если такая система установлена, заправщики быстро всё починят. В этом случае можно предложить символическую компенсацию, но при этом стоит получить расписку о том, что претензий к вам нет.

Как не попасть на уловки

Иногда сотрудники АЗС могут воспользоваться ситуацией, утверждая, что ущерб серьёзнее, чем есть на самом деле. Например, цена разрывной муфты редко превышает 5000 рублей, но могут попытаться выставить счёт на куда более крупную сумму. Если есть сомнения, вызывайте ГАИ — это защитит вас от лишних расходов и поможет выявить возможные нарушения на самой заправке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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