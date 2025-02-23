Кажется полезным, но на деле опасно — чего нельзя ставить в машину

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Некоторые водители стремятся улучшить свои автомобили, добавляя различные аксессуары. Однако не все модификации действительно полезны — некоторые могут создавать опасность для водителя и пассажиров. Представитель ГАИ рассказал, какие гаджеты лучше не использовать.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Самые рискованные модификации

Заглушки для ремней безопасности

Эти устройства отключают сигнал, напоминающий о необходимости пристегнуться. Многие водители устанавливают их, чтобы избавиться от раздражающего звука, однако это повышает риск тяжёлых травм в аварии.

Шторки и запрещённая тонировка

Некоторые автомобилисты предпочитают шторки на передних окнах вместо тонировки, но это серьёзно ухудшает обзор. Полная тонировка в цвет кузова также искажает восприятие окружающей среды, делая управление автомобилем менее безопасным.

Декоративные элементы, мешающие обзору

Игрушки, пластиковые цветы и даже освежители воздуха, подвешенные на зеркало, ограничивают видимость водителя. В критической ситуации это может сыграть решающую роль.

Портативные алкотестеры сомнительного качества

Недорогие алкотестеры из Китая могут показывать неверные результаты. Водитель может ошибочно считать себя трезвым и сесть за руль, подвергая риску себя и окружающих.

Почему эти гаджеты опасны

Большинство таких аксессуаров кажутся безобидными, но в экстренной ситуации они могут стать причиной ДТП. Ограничение обзора, отвлечение внимания или отказ от ремня безопасности — всё это увеличивает риск аварии. Если хочется улучшить автомобиль, лучше выбирать проверенные и безопасные модификации.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



