Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоимость перелётов из Иркутска в Таиланд упала в четыре раза
Привычный аксессуар для водителей хотят сделать незаконным
Этот способ хранения сделает ваш имбирь свежим в любое время
Самая сильная боль в мире: вы будете в шоке от новых рейтингов
Евгений Миронов раскритиковал фильм, за который Юра Борисов может получить Оскар
Айза-Лилуна Ай поддержала Алсу, рассказавшую о причинах распада многолетнего брака: ничего не терпите
Канье Уэст вывел из себя Бьянку Цензори и чуть не разрушил свой брак: что натворил рэпер
Одежда, макияж и обувь, которые старят – список модных запретов
Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в белье после слухов о новом романе

Кажется полезным, но на деле опасно — чего нельзя ставить в машину

Авто

Некоторые водители стремятся улучшить свои автомобили, добавляя различные аксессуары. Однако не все модификации действительно полезны — некоторые могут создавать опасность для водителя и пассажиров. Представитель ГАИ рассказал, какие гаджеты лучше не использовать.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Самые рискованные модификации

Заглушки для ремней безопасности

Эти устройства отключают сигнал, напоминающий о необходимости пристегнуться. Многие водители устанавливают их, чтобы избавиться от раздражающего звука, однако это повышает риск тяжёлых травм в аварии.

Шторки и запрещённая тонировка

Некоторые автомобилисты предпочитают шторки на передних окнах вместо тонировки, но это серьёзно ухудшает обзор. Полная тонировка в цвет кузова также искажает восприятие окружающей среды, делая управление автомобилем менее безопасным.

Декоративные элементы, мешающие обзору

Игрушки, пластиковые цветы и даже освежители воздуха, подвешенные на зеркало, ограничивают видимость водителя. В критической ситуации это может сыграть решающую роль.

Портативные алкотестеры сомнительного качества

Недорогие алкотестеры из Китая могут показывать неверные результаты. Водитель может ошибочно считать себя трезвым и сесть за руль, подвергая риску себя и окружающих.

Почему эти гаджеты опасны

Большинство таких аксессуаров кажутся безобидными, но в экстренной ситуации они могут стать причиной ДТП. Ограничение обзора, отвлечение внимания или отказ от ремня безопасности — всё это увеличивает риск аварии. Если хочется улучшить автомобиль, лучше выбирать проверенные и безопасные модификации.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Авто
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло Аудио 
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей
Шоу-бизнес
Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Тайна Сумской области, или почему так торопятся Соединённые Штаты Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Канье Уэст вывел из себя Бьянку Цензори и чуть не разрушил свой брак: что натворил рэпер
Одежда, макияж и обувь, которые старят – список модных запретов
Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в белье после слухов о новом романе
Невеста Григория Лепса ответила на слухи о беременности
Ребёнок мечтает о собаке? Вот какие породы станут ему лучшими друзьями
Дженнифер Лопес высказалась о непостоянных мужчинах, едва сдерживая слёзы
ЕС потеряет 28 миллиардов евро: Трамп наносит сокрушительный удар
Твоё тело — это не смартфон, но миф о 7-летнем обновлении живёт
Каждому сыну по маме: уникальная методика воспитания от многодетной Марии Кожевниковой
Величие Востока: скрытая архитектурная жемчужина Великого шёлкового пути
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.