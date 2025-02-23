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Советские лайфхаки для зимнего вождения без зимних шин

Авто

Сегодня никто не рискнёт выезжать зимой на летних шинах, но в Советском Союзе зимней резины просто не существовало. Как же водители справлялись с гололёдом и снегом?

Москвич-412
Фото: commons.wikimedia.org by MaksymStoyko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москвич-412

Универсальные шины на все сезоны

До 80-х годов автомобилисты использовали одни и те же покрышки круглый год. Некоторые ставили новые шины зимой, а старые — летом, но специализированной зимней резины не было.

Хитрости советских водителей:

  • Цепи противоскольжения. В снегопады их надевали на ведущие колёса.
  • Бережная езда. Медленный и плавный стиль вождения компенсировал слабое сцепление.
  • Меньше машин — меньше аварий. В условиях низкой загруженности дорог многие просто избегали поездок в гололёд.

Появление первых зимних шин

Только в 80-х годах выпустили первую специализированную зимнюю резину — модель "Снежинка".

  • Протектор был агрессивным, но без шипов.
  • Жёсткость покрышек была настолько высокой, что их трудно было промять.
  • Устанавливали "Снежинку" только на ведущие оси, поскольку купить комплект было сложно.

Почему летняя резина не становилась проблемой?:

  • Советские машины были слабомощными, поэтому на них редко лихачили.
  • Осторожное вождение было нормой — водители ценили свои авто и не рисковали зря.
  • Зимние дороги были менее загружены, что снижало количество аварий.

Сегодня трудно представить зиму без шипованных шин и ABS, но советские водители умели справляться с дорогами, даже не имея зимней резины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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