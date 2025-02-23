Советские лайфхаки для зимнего вождения без зимних шин

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Сегодня никто не рискнёт выезжать зимой на летних шинах, но в Советском Союзе зимней резины просто не существовало. Как же водители справлялись с гололёдом и снегом?

Фото: commons.wikimedia.org by MaksymStoyko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москвич-412

Универсальные шины на все сезоны

До 80-х годов автомобилисты использовали одни и те же покрышки круглый год. Некоторые ставили новые шины зимой, а старые — летом, но специализированной зимней резины не было.

Хитрости советских водителей:

Цепи противоскольжения. В снегопады их надевали на ведущие колёса.

Бережная езда. Медленный и плавный стиль вождения компенсировал слабое сцепление.

Меньше машин — меньше аварий. В условиях низкой загруженности дорог многие просто избегали поездок в гололёд.

Появление первых зимних шин

Только в 80-х годах выпустили первую специализированную зимнюю резину — модель "Снежинка".

Протектор был агрессивным, но без шипов.

Жёсткость покрышек была настолько высокой, что их трудно было промять.

Устанавливали "Снежинку" только на ведущие оси, поскольку купить комплект было сложно.

Почему летняя резина не становилась проблемой?:

Советские машины были слабомощными, поэтому на них редко лихачили.

Осторожное вождение было нормой — водители ценили свои авто и не рисковали зря.

Зимние дороги были менее загружены, что снижало количество аварий.

Сегодня трудно представить зиму без шипованных шин и ABS, но советские водители умели справляться с дорогами, даже не имея зимней резины.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

