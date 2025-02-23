Советские лайфхаки для зимнего вождения без зимних шин

Сегодня никто не рискнёт выезжать зимой на летних шинах, но в Советском Союзе зимней резины просто не существовало. Как же водители справлялись с гололёдом и снегом?
До 80-х годов автомобилисты использовали одни и те же покрышки круглый год. Некоторые ставили новые шины зимой, а старые — летом, но специализированной зимней резины не было.
Хитрости советских водителей:
Только в 80-х годах выпустили первую специализированную зимнюю резину — модель "Снежинка".
Почему летняя резина не становилась проблемой?:
Сегодня трудно представить зиму без шипованных шин и ABS, но советские водители умели справляться с дорогами, даже не имея зимней резины.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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