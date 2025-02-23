Пока ты прогреваешь мотор, финн уже пьёт кофе в тёплой машине

В России большинство водителей считают прогрев двигателя зимой обязательным. Однако в Скандинавии, где морозы не слабее, от этой привычки отказались.
В чём секрет?:
На парковках в Скандинавии часто установлены розетки 220 В, к которым подключается компактный подогреватель охлаждающей жидкости.
В северных регионах России эта практика тоже набирает популярность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.