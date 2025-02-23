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Пока ты прогреваешь мотор, финн уже пьёт кофе в тёплой машине

Авто

В России большинство водителей считают прогрев двигателя зимой обязательным. Однако в Скандинавии, где морозы не слабее, от этой привычки отказались.

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze

В чём секрет?:

  • Законы запрещают долгий холостой ход. В Финляндии мотор можно держать включённым максимум 2 минуты (или 4 минуты при -15°C).
  • Экологические стандарты жёстче. Долгий прогрев увеличивает выбросы, что противоречит европейской политике.
  • Альтернативные решения. Вместо холостого хода используют электрические подогреватели, которые греют антифриз перед поездкой.

Как это работает

На парковках в Скандинавии часто установлены розетки 220 В, к которым подключается компактный подогреватель охлаждающей жидкости.

  • Нагревает антифриз с -20°C до +25°C за 30 минут.
  • Снижает износ мотора при старте.
  • Позволяет сразу получить тёплый воздух в салоне.

В северных регионах России эта практика тоже набирает популярность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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