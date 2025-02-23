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Скрытая функция кнопки сброса пробега: как она может помочь водителю

1:02
Авто

Многие автомобилисты не подозревают, что кнопка сброса суточного пробега в их машине имеет дополнительные функции.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Что она умеет?:

  • Сбрасывает пробег на маршруте - помогает точно считать расход топлива.
  • Регулирует яркость панели - на некоторых авто вращение кнопки меняет уровень подсветки.
  • Запускает самодиагностику - включает все индикаторы и проверяет работоспособность приборов.
  • Считывает коды ошибок - например, в Lada позволяет увидеть неисправности без сканера.
  • Сбрасывает ошибки - после диагностики можно удалить коды неисправностей.

Как активировать скрытые функции

Каждый производитель закладывает свои алгоритмы. Например, в Lada:

  1. Удерживайте кнопку сброса.
  2. Включите зажигание (не заводя мотор).
  3. Нажмите кнопку ещё раз — появятся коды ошибок.

Эта простая кнопка может стать вашим помощником, если знать, как её правильно использовать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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