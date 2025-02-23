Скрытая функция кнопки сброса пробега: как она может помочь водителю

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Многие автомобилисты не подозревают, что кнопка сброса суточного пробега в их машине имеет дополнительные функции.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ приборная панель

Что она умеет?:

Сбрасывает пробег на маршруте - помогает точно считать расход топлива.

- помогает точно считать расход топлива. Регулирует яркость панели - на некоторых авто вращение кнопки меняет уровень подсветки.

- на некоторых авто вращение кнопки меняет уровень подсветки. Запускает самодиагностику - включает все индикаторы и проверяет работоспособность приборов.

- включает все индикаторы и проверяет работоспособность приборов. Считывает коды ошибок - например, в Lada позволяет увидеть неисправности без сканера.

- например, в Lada позволяет увидеть неисправности без сканера. Сбрасывает ошибки - после диагностики можно удалить коды неисправностей.

Как активировать скрытые функции

Каждый производитель закладывает свои алгоритмы. Например, в Lada:

Удерживайте кнопку сброса. Включите зажигание (не заводя мотор). Нажмите кнопку ещё раз — появятся коды ошибок.

Эта простая кнопка может стать вашим помощником, если знать, как её правильно использовать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

