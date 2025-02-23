Скрытая функция кнопки сброса пробега: как она может помочь водителю
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Многие автомобилисты не подозревают, что кнопка сброса суточного пробега в их машине имеет дополнительные функции.
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель
Что она умеет?:
- Сбрасывает пробег на маршруте - помогает точно считать расход топлива.
- Регулирует яркость панели - на некоторых авто вращение кнопки меняет уровень подсветки.
- Запускает самодиагностику - включает все индикаторы и проверяет работоспособность приборов.
- Считывает коды ошибок - например, в Lada позволяет увидеть неисправности без сканера.
- Сбрасывает ошибки - после диагностики можно удалить коды неисправностей.
Как активировать скрытые функции
Каждый производитель закладывает свои алгоритмы. Например, в Lada:
- Удерживайте кнопку сброса.
- Включите зажигание (не заводя мотор).
- Нажмите кнопку ещё раз — появятся коды ошибок.
Эта простая кнопка может стать вашим помощником, если знать, как её правильно использовать.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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