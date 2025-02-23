Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта

Многие российские водители избегают автомобилей с вариатором, считая их ненадёжными. Хотя современные CVT стали лучше, предубеждения остались.
Истоки страха перед вариаторами:
Какие CVT надёжнее?:
Если выбирать модель с проверенной трансмиссией и вовремя менять масло, CVT может быть не хуже классического "автомата". Но покупка подержанного вариатора — это всегда риск.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.