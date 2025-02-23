Вариатор сломается – чини сам: как избежать дорогого ремонта

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Многие российские водители избегают автомобилей с вариатором, считая их ненадёжными. Хотя современные CVT стали лучше, предубеждения остались.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License роботизированная коробка передач

Истоки страха перед вариаторами:

90-е и 2000-е — вариаторы быстро выходили из строя, перегревались и требовали дорогого ремонта.

Некоторые модели всё ещё проблемные — например, Audi A5 S tronic, Nissan Qashqai (1.6), китайские кроссоверы.

(1.6), китайские кроссоверы. Неясная история у подержанных машин — сложно узнать, не перегревалась ли коробка и меняли ли масло вовремя.

Какие CVT надёжнее?:

Toyota (Aisin) - одна из самых надёжных вариаторных трансмиссий.

- одна из самых надёжных вариаторных трансмиссий. Subaru TR580 - служит дольше, но требует ремонта к 150 000 км.

- служит дольше, но требует ремонта к 150 000 км. Jatco CVT (Mitsubishi, Nissan) - не все версии долговечны.

Стоит ли бояться вариатора

Если выбирать модель с проверенной трансмиссией и вовремя менять масло, CVT может быть не хуже классического "автомата". Но покупка подержанного вариатора — это всегда риск.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

