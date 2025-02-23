Забудьте про буксир: вот как выехать из снега своими силами

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Зима часто преподносит сюрпризы, и даже короткая поездка может обернуться застрявшей машиной в снегу. Главное — не паниковать и не жать на газ, надеясь, что авто "само" выберется. Есть проверенные способы, которые помогут справиться с ситуацией.

Фото: Freepik by gpointstudio Машина, застрявшая в снегу

Как действовать, если застряли в снегу

Первым делом стоит учесть тип привода автомобиля. Если у вас заднеприводная машина, повороты руля не помогут — колёса должны оставаться прямо. Для переднего привода можно попробовать покачивать руль влево и вправо, чтобы колесо зацепилось за твёрдую поверхность.

Метод раскачки

Один из самых эффективных способов выбраться — раскачивание машины.

На механике переключайте передачи вперёд-назад, чтобы колёса смогли выйти из снежной ловушки.

На автомате чередуйте режимы D и R, создавая небольшие толчки.

Если машина не двигается, пора выйти и действовать вручную.

Что поможет выехать

Снижение давления в шинах. Уменьшите давление в ведущих колёсах до 1 бара — это улучшит сцепление. Важно не забыть вернуть давление в норму после выезда. Коврики из салона. Подложите их под колёса, чтобы улучшить контакт с поверхностью. Расчистка снега. Возьмите лопату и уберите снег вокруг колёс. Если лопаты нет, можно использовать любое плоское предмет. Помощь прохожих. Иногда несколько человек, толкающих машину, решают проблему быстрее, чем любые манипуляции. Дополнительные приспособления. Опытные водители возят с собой песок, браслеты противоскольжения и даже домкрат, чтобы подложить твёрдый предмет под колёса.

Если ничего не помогает, остаётся самый надёжный вариант — буксировка. Буксировочный трос и помощь другого водителя решат проблему за считанные минуты.

Уточнения

Буксиро́вка — передвижение недействующего или безмоторного транспортного средства, несамоходных машин и прицепов, барж, планёров, самолётов на аэродромах и тому подобное с помощью другого транспортного средства. Буксировка может применяться как в качестве временной меры (например при передвижении неисправных транспортных средств), так и при перевозке грузов в специальных транспортных системах.



