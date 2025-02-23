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Забудьте про буксир: вот как выехать из снега своими силами

2:01
Авто

Зима часто преподносит сюрпризы, и даже короткая поездка может обернуться застрявшей машиной в снегу. Главное — не паниковать и не жать на газ, надеясь, что авто "само" выберется. Есть проверенные способы, которые помогут справиться с ситуацией.

Машина, застрявшая в снегу
Фото: Freepik by gpointstudio
Машина, застрявшая в снегу

Как действовать, если застряли в снегу

Первым делом стоит учесть тип привода автомобиля. Если у вас заднеприводная машина, повороты руля не помогут — колёса должны оставаться прямо. Для переднего привода можно попробовать покачивать руль влево и вправо, чтобы колесо зацепилось за твёрдую поверхность.

Метод раскачки

Один из самых эффективных способов выбраться — раскачивание машины.

  • На механике переключайте передачи вперёд-назад, чтобы колёса смогли выйти из снежной ловушки.
  • На автомате чередуйте режимы D и R, создавая небольшие толчки.

Если машина не двигается, пора выйти и действовать вручную.

Что поможет выехать

  1. Снижение давления в шинах. Уменьшите давление в ведущих колёсах до 1 бара — это улучшит сцепление. Важно не забыть вернуть давление в норму после выезда.
  2. Коврики из салона. Подложите их под колёса, чтобы улучшить контакт с поверхностью.
  3. Расчистка снега. Возьмите лопату и уберите снег вокруг колёс. Если лопаты нет, можно использовать любое плоское предмет.
  4. Помощь прохожих. Иногда несколько человек, толкающих машину, решают проблему быстрее, чем любые манипуляции.
  5. Дополнительные приспособления. Опытные водители возят с собой песок, браслеты противоскольжения и даже домкрат, чтобы подложить твёрдый предмет под колёса.

Если ничего не помогает, остаётся самый надёжный вариант — буксировка. Буксировочный трос и помощь другого водителя решат проблему за считанные минуты.

Уточнения

Буксиро́вка — передвижение недействующего или безмоторного транспортного средства, несамоходных машин и прицепов, барж, планёров, самолётов на аэродромах и тому подобное с помощью другого транспортного средства. Буксировка может применяться как в качестве временной меры (например при передвижении неисправных транспортных средств), так и при перевозке грузов в специальных транспортных системах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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