Забудьте про буксир: вот как выехать из снега своими силами

Зима часто преподносит сюрпризы, и даже короткая поездка может обернуться застрявшей машиной в снегу. Главное — не паниковать и не жать на газ, надеясь, что авто "само" выберется. Есть проверенные способы, которые помогут справиться с ситуацией.
Первым делом стоит учесть тип привода автомобиля. Если у вас заднеприводная машина, повороты руля не помогут — колёса должны оставаться прямо. Для переднего привода можно попробовать покачивать руль влево и вправо, чтобы колесо зацепилось за твёрдую поверхность.
Один из самых эффективных способов выбраться — раскачивание машины.
Если машина не двигается, пора выйти и действовать вручную.
Если ничего не помогает, остаётся самый надёжный вариант — буксировка. Буксировочный трос и помощь другого водителя решат проблему за считанные минуты.
Буксиро́вка — передвижение недействующего или безмоторного транспортного средства, несамоходных машин и прицепов, барж, планёров, самолётов на аэродромах и тому подобное с помощью другого транспортного средства. Буксировка может применяться как в качестве временной меры (например при передвижении неисправных транспортных средств), так и при перевозке грузов в специальных транспортных системах.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.