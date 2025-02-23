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Бустер или кресло? Что выбирают водители и чем это может обернуться

1:54
Авто

Безопасность детей в автомобиле — вопрос, который волнует многих родителей. Однако, как показало исследование "Автостата" и Drom. ru, далеко не все водители придерживаются правил перевозки маленьких пассажиров.

ребенок в автомобиле
Фото: Wikipedia by Pieter Kuiper is licensed under GNU Free Documentation License
ребенок в автомобиле

Как часто используют автокресла

По результатам опроса, в котором приняли участие более 4 тысяч автомобилистов с детьми до 12 лет, выяснилось, что 12,7% респондентов вовсе не используют детское автокресло. Несмотря на высокие риски, эти водители либо не считают его необходимым, либо сознательно игнорируют требования безопасности.

К счастью, большинство всё же заботится о защите юных пассажиров. 64,3% опрошенных признались, что подбирают автокресло в зависимости от возраста ребёнка и следят за его правильной установкой.

Альтернативные варианты

Некоторые водители находят компромисс. Около 3% респондентов не используют кресло в своей машине, но их дети ездят с супругами, у которых оно есть. Еще 19,4% предпочитают универсальные бустеры, которые обеспечивают минимальный уровень безопасности, но не всегда соответствуют всем требованиям.

1% участников указали на другие способы перевозки, не уточнив детали. Это может включать использование штатных ремней безопасности, подушек или даже перевозку на руках, что категорически запрещено правилами.

Почему это важно

Детское автокресло — не просто формальность, а необходимость, которая снижает риск травм в ДТП на 70%. Пренебрежение этим требованием может стоить жизни. Опрос показал, что, несмотря на популяризацию безопасной езды, проблема всё ещё остаётся актуальной.

Уточнения

Детское автокресло — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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