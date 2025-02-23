Бустер или кресло? Что выбирают водители и чем это может обернуться

Безопасность детей в автомобиле — вопрос, который волнует многих родителей. Однако, как показало исследование "Автостата" и Drom. ru, далеко не все водители придерживаются правил перевозки маленьких пассажиров.
По результатам опроса, в котором приняли участие более 4 тысяч автомобилистов с детьми до 12 лет, выяснилось, что 12,7% респондентов вовсе не используют детское автокресло. Несмотря на высокие риски, эти водители либо не считают его необходимым, либо сознательно игнорируют требования безопасности.
К счастью, большинство всё же заботится о защите юных пассажиров. 64,3% опрошенных признались, что подбирают автокресло в зависимости от возраста ребёнка и следят за его правильной установкой.
Некоторые водители находят компромисс. Около 3% респондентов не используют кресло в своей машине, но их дети ездят с супругами, у которых оно есть. Еще 19,4% предпочитают универсальные бустеры, которые обеспечивают минимальный уровень безопасности, но не всегда соответствуют всем требованиям.
1% участников указали на другие способы перевозки, не уточнив детали. Это может включать использование штатных ремней безопасности, подушек или даже перевозку на руках, что категорически запрещено правилами.
Детское автокресло — не просто формальность, а необходимость, которая снижает риск травм в ДТП на 70%. Пренебрежение этим требованием может стоить жизни. Опрос показал, что, несмотря на популяризацию безопасной езды, проблема всё ещё остаётся актуальной.
Детское автокресло — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля.
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