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Бюджетный электрокар Shangjie от Huawei и SAIC: подробности о первой модели

Huawei и SAIC создадут электромобиль под новым брендом Shangjie
2:38
Авто

Huawei и SAIC готовятся к запуску нового электромобиля, созданного на базе модели Rising Auto. По информации, предоставленной специализированными изданиями, первый представитель этой серии появится в конце 2025 года, а уже с 2026-го планируется начало массового производства под именем молодежного бренда Shangjie. Этот проект стал уже четвертым сотрудничеством Huawei с автомобильными компаниями, учитывая успешные разработки с партнёрами, такими как Seres Group (Aito), Chery (Luxeed), BAIC Group (Stelato) и JAC (Maextro).

Huawei Store (2024-11-30)
Фото: commons.wikimedia.org by 茅野ふたば, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Huawei Store (2024-11-30)

Согласно данным, полученным от источников Yicai, основу первой модели марки Shangjie составит автомобиль бренда Roewe, принадлежащий SAIC. В планах компаний интегрировать в эту модель технологии интеллектуального вождения от Huawei, а также предложить две полностью электрические версии. Ожидается, что стоимость новинки будет находиться в диапазоне 150-250 тысяч юаней (примерно 1,8-3,1 миллиона рублей по текущему курсу), что сделает её наиболее доступным предложением в линейке продукции подразделения Huawei, занимающегося разработкой транспортных средств в рамках Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

Параллельно с этим специалисты планируют разработку второй модели бренда Shangjie, которая будет создана с нуля. Это позволит предложить полностью оригинальную архитектуру и обеспечить уникальные характеристики нового продукта.

Осенью прошлого года Huawei и GAC представили концептуальный седан под названием 1 Concept. В этом транспортном средстве, оборудованном гибридной силовой установкой, были внедрены системы автопилота от Huawei и лидар, а также реализована 800-вольтовая архитектура. Тогда же ожидалось, что подробности о серийной версии данного проекта станут доступны в первом квартале 2025 года.

Кроме того, результатом партнёрства Huawei и JAC стал люксовый седан Maextro S800. По заявлениям представителей компаний, комфорт нового автомобиля может соперничать с предложениями премиум-сегмента, такими как Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. Приблизительная стоимость Maextro S800 составляет около одного миллиона юаней (примерно 12 миллионов рублей).

Уточнения

Huawei Technologies Co. Ltd. (кит. трад. 華為技術有限公司, упр. 华为技术有限公司, пиньинь Huáwèi Jìshù Yǒuxiàn Gōngsī, палл. Хуавэй цзишу юсянь гунсы) — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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