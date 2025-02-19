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Подержанные "китайцы" покоряют Россию: рост продаж на 70% в 2024 году

Китайские машины с пробегом берут, как айфоны со скидкой — но в чём подвох
1:16
Авто

По данным исследования аналитиков агентства "Автостат", за 2024 год россияне приобрели 198,6 тыс. автомобилей китайского производства с пробегом. Этот показатель превысил результаты предыдущего года на 70%, что стало самым значительным скачком среди всех категорий машин на вторичном рынке. Доля таких авто в общем объеме продаж подержанных транспортных средств достигла 3,3%, тогда как весь сегмент вырос лишь на 6%.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Среди брендов лидерство удерживали Chery с 49,2 тыс. проданных экземпляров, за ним следовали Geely (40 тыс.) и Haval (28 тыс.). В пятерку также вошли Lifan и Great Wall. На уровне моделей наибольшим спросом пользовался Chery Tiggo (8,5 тыс.), следом расположились Geely Coolray (7,9 тыс.) и Haval Jolion (6,7 тыс.). Эксперты отмечают, что усиление позиций китайских марок связано с их доступной ценой и улучшением восприятия качества среди покупателей.

Уточнения

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. Chery Automobile занимала 9-е место по объёму продаж за 2021 год, 959 тыс. автомобилей (из них 41 тыс. — в России). Основными типами автомобилей компании являются внедорожники (около половины продаж), а также седаны и микрофургоны.
 

Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания — многопрофильная группа Geely Holding Group, созданная в 1986 году и со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.
 

Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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