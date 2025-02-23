Автоматическая коробка в опасности: риски внезапного заглохшего двигателя
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Когда автомобиль с "механикой" глохнет, он продолжает катиться по инерции. Но если это произошло на "автомате", последствия могут быть куда серьёзнее.
Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автоматическая коробка передач
Почему это опасно для АКПП?:
- При остановке мотора автомат может перейти в "нейтраль", лишая водителя управления тягой.
- Если в панике случайно включить "паркинг" на ходу, можно повредить стопорный механизм — это приведёт к удару и возможному ремонту коробки.
- Без работающего двигателя гидротрансформатор перестаёт обеспечивать смазку, что ускоряет износ АКПП.
Как правильно действовать?:
- Сохраняйте спокойствие — не пытайтесь резко переключать передачи.
- Направьте машину к обочине без резких манёвров.
- Полностью остановитесь, и только потом переведите рычаг в "паркинг".
- Запустите двигатель заново и аккуратно продолжите движение.
Возможные причины внезапной остановки двигателя:
- Загрязнение клапана EGR — мотор задыхается из-за копоти.
- Проблемы с топливной системой — засорённые фильтры или форсунки блокируют подачу топлива.
Владельцам АКПП стоит помнить: главное — не включать "P" на ходу, иначе можно сломать коробку передач.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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