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Автоматическая коробка в опасности: риски внезапного заглохшего двигателя

1:15
Авто

Когда автомобиль с "механикой" глохнет, он продолжает катиться по инерции. Но если это произошло на "автомате", последствия могут быть куда серьёзнее.

автоматическая коробка передач
Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автоматическая коробка передач

Почему это опасно для АКПП?:

  • При остановке мотора автомат может перейти в "нейтраль", лишая водителя управления тягой.
  • Если в панике случайно включить "паркинг" на ходу, можно повредить стопорный механизм — это приведёт к удару и возможному ремонту коробки.
  • Без работающего двигателя гидротрансформатор перестаёт обеспечивать смазку, что ускоряет износ АКПП.

Как правильно действовать?:

  1. Сохраняйте спокойствие — не пытайтесь резко переключать передачи.
  2. Направьте машину к обочине без резких манёвров.
  3. Полностью остановитесь, и только потом переведите рычаг в "паркинг".
  4. Запустите двигатель заново и аккуратно продолжите движение.

Возможные причины внезапной остановки двигателя:

  • Загрязнение клапана EGR — мотор задыхается из-за копоти.
  • Проблемы с топливной системой — засорённые фильтры или форсунки блокируют подачу топлива.

Владельцам АКПП стоит помнить: главное — не включать "P" на ходу, иначе можно сломать коробку передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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