Генератор сдался, но мы не сдаёмся: как доехать без подзарядки

Поломка генератора — неприятная ситуация, особенно далеко от города. Однако если действовать грамотно, можно доехать до СТО без эвакуатора.
Как проехать максимальное расстояние без генератора?:
На дизеле можно проехать намного дальше, но бензиновый мотор быстро заглохнет, если разрядится АКБ.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.