Генератор сдался, но мы не сдаёмся: как доехать без подзарядки

Поломка генератора — неприятная ситуация, особенно далеко от города. Однако если действовать грамотно, можно доехать до СТО без эвакуатора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Как проехать максимальное расстояние без генератора?:

Отключите всё лишнее - печку, музыку, обогрев сидений, зарядку телефона.

- печку, музыку, обогрев сидений, зарядку телефона. Используйте минимально энергозатратное освещение - противотуманки вместо ближнего света (если позволяет ситуация).

- противотуманки вместо ближнего света (если позволяет ситуация). Не крутите мотор вхолостую - держите минимально возможные обороты для движения.

- держите минимально возможные обороты для движения. Двигайтесь накатом - на механике можно использовать инерцию на спусках, экономя заряд аккумулятора.

- на механике можно использовать инерцию на спусках, экономя заряд аккумулятора. Учитывайте запас хода - заряженный аккумулятор обычно даёт 1,5 часа езды, но его ресурс может быть меньше из-за износа.

На дизеле можно проехать намного дальше, но бензиновый мотор быстро заглохнет, если разрядится АКБ.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

