Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрыв, изменивший историю: как одно событие превратило Парфенон в руины
Режиссёр Быков удивил заявлением о Кологривом: я понимаю, что такое артист
Каким образом самые яркие сны часто оказываются самыми эфемерными
Планетарная оборона. Как защитить землю от астероида, который может упасть в 2032 году?
Рубль укрепляется — туры в Турцию дешевеют, а спрос растет
Стала известна дата начала съёмок следующего фильма с участием Джонни Деппа
Этот необычный гарнир покоряет мир — как сделать рис из капусты
Как определить скрученный пробег: три простых способа проверки
1 марта всё изменит: юрист раскрыла, как теперь продавать участки в России

Ржавая правда: как китайские авто переживают российские зимы

1:25
Авто

Кузов — ключевой фактор долговечности авто, особенно в России, где реагенты и влага ускоряют коррозию. Несмотря на рывок китайских брендов, их защита от ржавчины до сих пор вызывает вопросы.

Haval Menglong 002
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002

Как оцинковывают кузова китайских авто?:

  • Chery Tiggo 4 Pro - холодная оцинковка, но крыша, капот и багажник без защиты (гарантия 3 года / 100 000 км).
  • Chery Tiggo 8 Pro - горячая оцинковка, но крыша не защищена (гарантия 5 лет / 150 000 км).
  • Haval (F7, Jolion) - гальваническая оцинковка, крыша без покрытия (гарантия 6 лет, без пробега).
  • Geely Coolray - холодная оцинковка, крыша и капот только с катафорезным грунтом (гарантия 5 лет / 150 000 км).

Выводы для российских водителей:

  • В среднем защита от ржавчины держится 7-8 лет, но без допмер кузов начнёт ржаветь быстрее.
  • Особенно уязвимы крыши, капоты и багажники, если на них только катафорезный грунт.
  • Дополнительная антикоррозийная обработка — разумное вложение, особенно для бюджетных моделей.

Китайские машины стали крепче, но без защиты крыша и капот могут покрыться ржавчиной уже через несколько лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться
Красота и стиль
Одежда, которая старит: 3 вещи, от которых стоит избавиться Аудио 
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Еда и рецепты
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Тайна Сумской области, или почему так торопятся Соединённые Штаты Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Этот необычный гарнир покоряет мир — как сделать рис из капусты
Как определить скрученный пробег: три простых способа проверки
1 марта всё изменит: юрист раскрыла, как теперь продавать участки в России
Очки, которые подчеркнут женственность: советы по выбору
Галкин* спел грузинские песни с бокалом вина: реакция Пугачёвой удивила Сеть
Россиянам напомнили о налоге на теплицы
Какой рыбой нельзя портить бульон — ошибка, которую совершают многие
Кудрявцева и Соседов устроили скандал в эфире ТВ-шоу из-за песни покойного Шатунова
Похудение после 40: секретный рецепт с 30 минутами активности в день
Оплата переводом на карту продавца: скрытые риски для покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.