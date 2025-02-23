Ржавая правда: как китайские авто переживают российские зимы

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Кузов — ключевой фактор долговечности авто, особенно в России, где реагенты и влага ускоряют коррозию. Несмотря на рывок китайских брендов, их защита от ржавчины до сих пор вызывает вопросы.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Haval Menglong 002

Как оцинковывают кузова китайских авто?:

Chery Tiggo 4 Pro - холодная оцинковка, но крыша, капот и багажник без защиты (гарантия 3 года / 100 000 км).

- холодная оцинковка, но крыша, капот и багажник без защиты (гарантия 3 года / 100 000 км). Chery Tiggo 8 Pro - горячая оцинковка, но крыша не защищена (гарантия 5 лет / 150 000 км).

- горячая оцинковка, но крыша не защищена (гарантия 5 лет / 150 000 км). Haval (F7, Jolion) - гальваническая оцинковка, крыша без покрытия (гарантия 6 лет, без пробега).

- гальваническая оцинковка, крыша без покрытия (гарантия 6 лет, без пробега). Geely Coolray - холодная оцинковка, крыша и капот только с катафорезным грунтом (гарантия 5 лет / 150 000 км).

Выводы для российских водителей:

В среднем защита от ржавчины держится 7-8 лет, но без допмер кузов начнёт ржаветь быстрее.

Особенно уязвимы крыши, капоты и багажники, если на них только катафорезный грунт.

Дополнительная антикоррозийная обработка — разумное вложение, особенно для бюджетных моделей.

Китайские машины стали крепче, но без защиты крыша и капот могут покрыться ржавчиной уже через несколько лет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

