Ржавая правда: как китайские авто переживают российские зимы
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Кузов — ключевой фактор долговечности авто, особенно в России, где реагенты и влага ускоряют коррозию. Несмотря на рывок китайских брендов, их защита от ржавчины до сих пор вызывает вопросы.
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002
Как оцинковывают кузова китайских авто?:
- Chery Tiggo 4 Pro - холодная оцинковка, но крыша, капот и багажник без защиты (гарантия 3 года / 100 000 км).
- Chery Tiggo 8 Pro - горячая оцинковка, но крыша не защищена (гарантия 5 лет / 150 000 км).
- Haval (F7, Jolion) - гальваническая оцинковка, крыша без покрытия (гарантия 6 лет, без пробега).
- Geely Coolray - холодная оцинковка, крыша и капот только с катафорезным грунтом (гарантия 5 лет / 150 000 км).
Выводы для российских водителей:
- В среднем защита от ржавчины держится 7-8 лет, но без допмер кузов начнёт ржаветь быстрее.
- Особенно уязвимы крыши, капоты и багажники, если на них только катафорезный грунт.
- Дополнительная антикоррозийная обработка — разумное вложение, особенно для бюджетных моделей.
Китайские машины стали крепче, но без защиты крыша и капот могут покрыться ржавчиной уже через несколько лет.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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