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Топливо свежее – двигатель веселее: как бензин влияет на динамику

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Авто

Многие замечали, что после заправки авто становится динамичнее, но это не просто субъективные ощущения.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Причины улучшенной динамики после заправки:

  • Свежий бензин восстанавливает октановое число — старое топливо теряет летучие компоненты, снижая эффективность сгорания.
  • Холодное топливо лучше сгорает — низкая температура уменьшает риск детонации, улучшая работу двигателя.
  • Сброс избыточного давления в баке — открытие крышки топливного бака нормализует работу топливного насоса.
  • Заполненный бак улучшает сцепление — на заднеприводных авто увеличивается нагрузка на ведущие колёса, что уменьшает пробуксовку.

Эти факторы вместе объясняют, почему после заправки машина чувствуется более живой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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