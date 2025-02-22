Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже после тщательной уборки передняя панель покрывается пылью уже через день. Это раздражает, но есть способ продлить чистоту.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка машины

Что поможет дольше сохранить салон чистым?:

Антистатические средства для пластика - создают защитный слой, который замедляет оседание пыли.

- создают защитный слой, который замедляет оседание пыли. Выбор покрытия - можно придать пластику матовый или глянцевый эффект, скрыв царапины и следы выгорания.

- можно придать пластику матовый или глянцевый эффект, скрыв царапины и следы выгорания. Простота использования - большинство средств выпускаются в виде пены, которая легко наносится и долго защищает поверхность.

Дополнительные преимущества:

Работает не только на пластике, но и на кожаных элементах интерьера.

Можно использовать и для внешних деталей: бамперов, молдингов и корпусов зеркал.

Если хочется поддерживать чистоту в салоне дольше, без антистатика не обойтись.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

