Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом

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Даже после тщательной уборки передняя панель покрывается пылью уже через день. Это раздражает, но есть способ продлить чистоту.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Что поможет дольше сохранить салон чистым?:

  • Антистатические средства для пластика - создают защитный слой, который замедляет оседание пыли.
  • Выбор покрытия - можно придать пластику матовый или глянцевый эффект, скрыв царапины и следы выгорания.
  • Простота использования - большинство средств выпускаются в виде пены, которая легко наносится и долго защищает поверхность.

Дополнительные преимущества:

  • Работает не только на пластике, но и на кожаных элементах интерьера.
  • Можно использовать и для внешних деталей: бамперов, молдингов и корпусов зеркал.

Если хочется поддерживать чистоту в салоне дольше, без антистатика не обойтись.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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