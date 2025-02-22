Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом

Даже после тщательной уборки передняя панель покрывается пылью уже через день. Это раздражает, но есть способ продлить чистоту.
Что поможет дольше сохранить салон чистым?:
Дополнительные преимущества:
Если хочется поддерживать чистоту в салоне дольше, без антистатика не обойтись.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!