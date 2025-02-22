Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм Рэкетир 3
Как навести порядок в кухонных ящиках: лучшие способы хранения столовых приборов
Планируете вязку? Вот всё, что нужно знать о беременности у собак
Секрет, который скрывают стоматологи: почему вы чистите зубы неправильно
Лень ухаживать за огородом, но хочется кукурузы? Этот способ для вас
Каждый 25-й рейс был отменён: как далеко уехали пассажиры британской железнодорожной системы
Наша семья готовит тушенку только так — всегда свежая, как будто только что приготовлена
Эти 5 мифов о здоровом питании только навредят фигуре и здоровью: чему не стоит верить?
Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом

Скрытые зимние функции авто: как перевести дворники и форсунки в зимний режим

1:01
Авто

Зимой дворники и форсунки замерзают, теряя эффективность, но в некоторых автомобилях есть скрытые режимы, которые решают эту проблему.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Как работают зимние режимы?:

  • Стеклоочистители встают на несколько сантиметров выше, попадая в зону обогрева — это помогает быстрее размораживать щётки.
  • Форсунки омывателя можно переключить с веерного режима на струйный, если автомобиль поддерживает такую функцию.

Как включить зимний режим дворников?

  • В некоторых моделях нужно поднять щётки вручную.
  • В других переключение происходит через бортовой компьютер.
  • Важно ознакомиться с инструкцией, так как алгоритмы активации отличаются.

Как переключить форсунки?:

  • Если есть возможность менять тип распыла, поверните регулировочный винт на 180 градусов — так струя пробьёт ледяную пробку.

Такие простые настройки могут значительно облегчить жизнь в зимние морозы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Авто
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло Аудио 
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Еда и рецепты
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость Аудио 
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Наука и техника
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Последние материалы
В Кыргызстане запретили к показу казахстанский фильм Рэкетир 3
Как навести порядок в кухонных ящиках: лучшие способы хранения столовых приборов
Планируете вязку? Вот всё, что нужно знать о беременности у собак
Секрет, который скрывают стоматологи: почему вы чистите зубы неправильно
Лень ухаживать за огородом, но хочется кукурузы? Этот способ для вас
Каждый 25-й рейс был отменён: как далеко уехали пассажиры британской железнодорожной системы
Наша семья готовит тушенку только так — всегда свежая, как будто только что приготовлена
Эти 5 мифов о здоровом питании только навредят фигуре и здоровью: чему не стоит верить?
Боитесь, что в салоне снова появится пыль: этот трюк сделает её нелегалом
Будет представлен Xiaomi 15: высокая производительность, отличная камера и быстрая зарядка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.