Скрытые зимние функции авто: как перевести дворники и форсунки в зимний режим

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Зимой дворники и форсунки замерзают, теряя эффективность, но в некоторых автомобилях есть скрытые режимы, которые решают эту проблему.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Как работают зимние режимы?:

Стеклоочистители встают на несколько сантиметров выше, попадая в зону обогрева — это помогает быстрее размораживать щётки.

Форсунки омывателя можно переключить с веерного режима на струйный, если автомобиль поддерживает такую функцию.

Как включить зимний режим дворников?

В некоторых моделях нужно поднять щётки вручную.

В других переключение происходит через бортовой компьютер.

Важно ознакомиться с инструкцией, так как алгоритмы активации отличаются.

Как переключить форсунки?:

Если есть возможность менять тип распыла, поверните регулировочный винт на 180 градусов — так струя пробьёт ледяную пробку.

Такие простые настройки могут значительно облегчить жизнь в зимние морозы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

