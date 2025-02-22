Забытая замена антифриза: как двигатель превращается в кипящий котел

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Некоторые водители уверены, что антифриз заливается на весь срок службы, но со временем он теряет защитные свойства и начинает разрушать систему охлаждения.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Что происходит, если не менять антифриз?:

Коррозия - присадки разрушаются, а внутри системы начинает накапливаться ржавчина.

- присадки разрушаются, а внутри системы начинает накапливаться ржавчина. Засорение каналов - грязь и осадки сужают проходы, жидкость циркулирует хуже, двигатель перегревается.

- грязь и осадки сужают проходы, жидкость циркулирует хуже, двигатель перегревается. Повреждение деталей - выходит из строя термостат, помпа, радиатор, а резиновые патрубки разрушаются изнутри.

Когда менять охлаждающую жидкость?:

Mercedes - раз в 5 лет.

- раз в 5 лет. BMW, Mitsubishi - раз в 4 года.

- раз в 4 года. У некоторых Mazda, Renault и VW - на весь срок службы, но это скорее маркетинг.

Если антифриз стал тёмно-коричневым или появились чёрные осадки, нужна срочная промывка системы и замена жидкости. Выбирайте G12 или G13 — они служат дольше, защищая двигатель в морозы до -50°C.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

