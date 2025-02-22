Забытая замена антифриза: как двигатель превращается в кипящий котел

Некоторые водители уверены, что антифриз заливается на весь срок службы, но со временем он теряет защитные свойства и начинает разрушать систему охлаждения.
Что происходит, если не менять антифриз?:
Когда менять охлаждающую жидкость?:
Если антифриз стал тёмно-коричневым или появились чёрные осадки, нужна срочная промывка системы и замена жидкости. Выбирайте G12 или G13 — они служат дольше, защищая двигатель в морозы до -50°C.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!