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Забытая замена антифриза: как двигатель превращается в кипящий котел

1:09
Авто

Некоторые водители уверены, что антифриз заливается на весь срок службы, но со временем он теряет защитные свойства и начинает разрушать систему охлаждения.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Что происходит, если не менять антифриз?:

  • Коррозия - присадки разрушаются, а внутри системы начинает накапливаться ржавчина.
  • Засорение каналов - грязь и осадки сужают проходы, жидкость циркулирует хуже, двигатель перегревается.
  • Повреждение деталей - выходит из строя термостат, помпа, радиатор, а резиновые патрубки разрушаются изнутри.

Когда менять охлаждающую жидкость?:

  • Mercedes - раз в 5 лет.
  • BMW, Mitsubishi - раз в 4 года.
  • У некоторых Mazda, Renault и VW - на весь срок службы, но это скорее маркетинг.

Если антифриз стал тёмно-коричневым или появились чёрные осадки, нужна срочная промывка системы и замена жидкости. Выбирайте G12 или G13 — они служат дольше, защищая двигатель в морозы до -50°C.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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