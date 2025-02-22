Новые реалии авторемонта: запчастей нет, а ждать приходится полгода

Растущие цены на автозапчасти в России — уже не новость, но теперь автовладельцев ждёт ещё одна проблема: дефицит деталей и многомесячные ожидания.
Какие автомобили пострадали сильнее всего?:
Раньше сервисные центры не заморачивались с ремонтом — просто меняли узлы целиком. Теперь этот подход не работает, и даже официальные дилеры вынуждены чинить, а не заменять.
Если раньше ремонт занимал недели, теперь ожидание деталей может растянуться на полгода. Водителям приходится искать альтернативные решения, включая восстановление деталей, что раньше считалось устаревшей практикой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!