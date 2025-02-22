Новые реалии авторемонта: запчастей нет, а ждать приходится полгода

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Растущие цены на автозапчасти в России — уже не новость, но теперь автовладельцев ждёт ещё одна проблема: дефицит деталей и многомесячные ожидания.

Фото: wikipediа by Kickaffe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi A7

Какие автомобили пострадали сильнее всего?:

BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Alfa Romeo, Buick — даже простые детали ждут месяцами.

Китайские бренды (Geely, Changan, FAW, BAW) — несмотря на популярность, деталей на складах нет.

Раньше сервисные центры не заморачивались с ремонтом — просто меняли узлы целиком. Теперь этот подход не работает, и даже официальные дилеры вынуждены чинить, а не заменять.

Если раньше ремонт занимал недели, теперь ожидание деталей может растянуться на полгода. Водителям приходится искать альтернативные решения, включая восстановление деталей, что раньше считалось устаревшей практикой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

