Плохое топливо разрушает мотор: скрытая угроза форсунок и клапанов

Многие считают, что заправил — и поехал, но со временем в системе накапливаются отложения, которые портят работу двигателя.
Чем грозит загрязнение форсунок и клапанов:
Как защитить двигатель от загрязнений:
Игнорирование чистки топливной системы сокращает ресурс двигателя и ведёт к дорогостоящему ремонту.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!