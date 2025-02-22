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Плохое топливо разрушает мотор: скрытая угроза форсунок и клапанов

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Авто

Многие считают, что заправил — и поехал, но со временем в системе накапливаются отложения, которые портят работу двигателя.

заправка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
заправка

Чем грозит загрязнение форсунок и клапанов:

  • Подёргивания при ускорении - топливо распыляется неравномерно, смесь горит хуже.
  • Детонация - если форсунки забиты, бензин просто льётся в цилиндры, повреждая поршни.
  • Перегрев и износ клапанов - грязь мешает их нормальной работе, сокращая ресурс двигателя.

Как защитить двигатель от загрязнений:

  • Чистка форсунок каждые 60 000 км - лучше ультразвуком, это удалит нагар и смолы.
  • Качественное топливо - дешёвый бензин быстрее оставляет осадок на клапанах.
  • Топливные присадки - помогают разрушать отложения, особенно если машина долго стояла без движения.

Игнорирование чистки топливной системы сокращает ресурс двигателя и ведёт к дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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