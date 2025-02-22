Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя
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Владельцы машин с механикой часто пользуются нейтралью, но на АКПП такой подход может привести к поломке трансмиссии.
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач
Когда НЕ стоит включать N:
- При кратковременных остановках — коробка в "D" не перегревается, так что перевод в N только ускоряет износ.
- На больших скоростях — без нагрузки масляный насос работает слабее, смазки не хватает, а коробка быстро изнашивается.
- При переключении с N на D — не давите газ! Просто отпустите тормоз, дождитесь движения, а потом плавно разгоняйтесь.
Когда нейтраль действительно нужна:
- Буксировка — не более 10 км и не быстрее 30 км/ч, иначе велик риск убить коробку.
- Экстренная ситуация — если случайно включили N на ходу, отпустите газ, дайте оборотам упасть и только потом переключайтесь обратно в D.
- Долгое ожидание в пробке — лучше ставить на паркинг, если дорога ровная.
На АКПП нейтраль — не помощник, а скорее ловушка для неопытных водителей.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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