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Нейтраль на "автомате": когда можно, а когда категорически нельзя

1:04
Авто

Владельцы машин с механикой часто пользуются нейтралью, но на АКПП такой подход может привести к поломке трансмиссии.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Когда НЕ стоит включать N:

  • При кратковременных остановках — коробка в "D" не перегревается, так что перевод в N только ускоряет износ.
  • На больших скоростях — без нагрузки масляный насос работает слабее, смазки не хватает, а коробка быстро изнашивается.
  • При переключении с N на D — не давите газ! Просто отпустите тормоз, дождитесь движения, а потом плавно разгоняйтесь.

Когда нейтраль действительно нужна:

  • Буксировка — не более 10 км и не быстрее 30 км/ч, иначе велик риск убить коробку.
  • Экстренная ситуация — если случайно включили N на ходу, отпустите газ, дайте оборотам упасть и только потом переключайтесь обратно в D.
  • Долгое ожидание в пробке — лучше ставить на паркинг, если дорога ровная.

На АКПП нейтраль — не помощник, а скорее ловушка для неопытных водителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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